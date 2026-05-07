Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL
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Los hechos por los cuales fue sentenciado se registraron entre 2022 y 2024 y al momento del inicio de los hechos la menor tenía 9 años
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que abusó y embarazó a una menor fue sentenciado a 64 años y seis meses de prisión, en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra de Adán “N” por los delitos de equiparable a violación, corrupción de menores y pornografía infantil.
El juez consideró incontrovertible la evidencia presentada para sentenciar al hombre con 64 años y seis meses de prisión en un Centro de Reinserción Social Estatal, además del pago por reparación de daño por concepto de atención psicológica de la víctima.
ABUSOS INICIARON DESDE QUE LA MENOR TUVO 9 AÑOS
Los hechos por los cuales fue sentenciado se registraron entre los años 2022 y 2024 en un municipio metropolitano. Al momento del inicio de los sucesos, la menor tenía 9 años.
“El acusado le impuso a la víctima reiterados actos de índole sexual con lo cual le causó daño físico, psicológico y conductual por tratarse de eventos de interacción corporal inapropiados para su grupo etario, agresiones que el ahora sentenciado continuó hasta producirle un embarazo”, indicó la FGJNL.
Agregó que además, por un teléfono celular, le mostró videos con contenido sexual explícito de orden pornográfico.