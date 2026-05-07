Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL

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    Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL
    Sesenta y cuatro años deberá pasar un hombre en prisión tras ser encontrado culpable de abusar y embarazar a una menor de edad en Nuevo León. Foto: cortesía

Los hechos por los cuales fue sentenciado se registraron entre 2022 y 2024 y al momento del inicio de los hechos la menor tenía 9 años

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que abusó y embarazó a una menor fue sentenciado a 64 años y seis meses de prisión, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra de Adán “N” por los delitos de equiparable a violación, corrupción de menores y pornografía infantil.

El juez consideró incontrovertible la evidencia presentada para sentenciar al hombre con 64 años y seis meses de prisión en un Centro de Reinserción Social Estatal, además del pago por reparación de daño por concepto de atención psicológica de la víctima.

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ABUSOS INICIARON DESDE QUE LA MENOR TUVO 9 AÑOS

Los hechos por los cuales fue sentenciado se registraron entre los años 2022 y 2024 en un municipio metropolitano. Al momento del inicio de los sucesos, la menor tenía 9 años.

“El acusado le impuso a la víctima reiterados actos de índole sexual con lo cual le causó daño físico, psicológico y conductual por tratarse de eventos de interacción corporal inapropiados para su grupo etario, agresiones que el ahora sentenciado continuó hasta producirle un embarazo”, indicó la FGJNL.

Agregó que además, por un teléfono celular, le mostró videos con contenido sexual explícito de orden pornográfico.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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