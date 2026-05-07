$!Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que abusó y embarazó a una menor fue sentenciado a 64 años y seis meses de prisión, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra de Adán “N” por los delitos de equiparable a violación, corrupción de menores y pornografía infantil.

El juez consideró incontrovertible la evidencia presentada para sentenciar al hombre con 64 años y seis meses de prisión en un Centro de Reinserción Social Estatal, además del pago por reparación de daño por concepto de atención psicológica de la víctima.