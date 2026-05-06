Rusia ignora el alto el fuego unilateral de Ucrania y lanza decenas de drones

KIEV.-Rusia lanzó decenas de drones contra Ucrania en ataques nocturnos, al ignorar un alto el fuego unilateral anunciado por Kiev que comenzó a medianoche.

De acuerdo a lo que informó las defensas antiaéreas derribaron 53 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea anexionada ilegalmente y el mar Negro entre la noche del martes y el amanecer del miércoles.

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Asimismo Moscú no había dado ninguna indicación oficial de que fuera a acatar el alto el fuego de Kiev, y había pocas esperanzas de una pausa en las hostilidades.

Por su parte el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, había anunciado la medida después de que Rusia dijera que haría su propio alto el fuego unilateral durante dos días más adelante esta semana, durante las celebraciones del 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo advirtió que cualquier violación del alto el fuego desencadenaría una respuesta militar.

Las fuerzas rusas lanzaron 108 drones y tres misiles durante la noche, informó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, y los ataques continuaron a lo largo de la noche y hasta la mañana del miércoles.

“Moscú volvió a ignorar un llamado realista y justo para poner fin a las hostilidades, respaldado por otros estados y organizaciones internacionales”, escribió Sybiha en una publicación en X.