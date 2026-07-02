Rusia lanza fuertes ataques contra capital de Ucrania, matando al menos a 21

KIEV.-Alrededor de 21 personas fallecieron y 90 más resultaron heridos, luego de que Rusia castigara la capital de Ucrania con drones y misiles durante 11 horas, situación que obligó a más de 50 mil personas a refugiarse en estaciones de metro.

De acuerdo a lo que se informó el Ministerio ruso de Defensa señaló en un comunicado que el mortífero bombardeo fue en respuesta a los recientes ataques de largo alcance de Ucrania, que han causado una grave escasez de combustible y han puesto presión sobre el presidente Vladímir Putin.

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Los ataques dentro de Rusia han apuntado especialmente a refinerías de petróleo, provocando una crisis de combustible que ha frustrado a los rusos, que de antemano sienten el costo económico de la guerra.

Los avances tecnológicos de Ucrania en la ingeniería de drones en los últimos meses le han dado una ventaja, de acuerdo con funcionarios occidentales y analistas.

Las fuerzas de Kiev han apuntado especialmente a los suministros hacia Crimea, desencadenando la peor crisis de combustible en la península del mar Negro desde que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014 y asestando un golpe a la narrativa del Kremlin de que Moscú está ganando la guerra.

Tras los ataques más de 30 lugares de la ciudad registraron daños, incluidos unos 20 edificios residenciales, agregaron las autoridades.

El bombardeo fue “exclusivamente contra objetivos militares o vinculados al ámbito militar”, explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Los ataques aéreos de Rusia contra Ucrania han impactado repetidamente zonas civiles. Más de 16 mil civiles ucranianos han muerto en la guerra, según Naciones Unidas.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, más recientemente por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, no han producido resultados. Se espera que Trump y Zelenskyy asistan la próxima semana a la cumbre de la OTAN en Turquía.