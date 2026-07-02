Rusia lanza fuertes ataques contra capital de Ucrania, matando al menos a 21

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Rusia lanza fuertes ataques contra capital de Ucrania, matando al menos a 21
    Una mujer mira un edificio de apartamentos en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. AP.

Moscú describió la andanada como una represalia por la ofensiva ucraniana contra instalaciones petroleras rusas

KIEV.-Alrededor de 21 personas fallecieron y 90 más resultaron heridos, luego de que Rusia castigara la capital de Ucrania con drones y misiles durante 11 horas, situación que obligó a más de 50 mil personas a refugiarse en estaciones de metro.

De acuerdo a lo que se informó el Ministerio ruso de Defensa señaló en un comunicado que el mortífero bombardeo fue en respuesta a los recientes ataques de largo alcance de Ucrania, que han causado una grave escasez de combustible y han puesto presión sobre el presidente Vladímir Putin.

TE PUEDE INTERESAR: Terremoto en Venezuela: El sistema forense colapsa ante el aumento de víctimas

Los ataques dentro de Rusia han apuntado especialmente a refinerías de petróleo, provocando una crisis de combustible que ha frustrado a los rusos, que de antemano sienten el costo económico de la guerra.

Los avances tecnológicos de Ucrania en la ingeniería de drones en los últimos meses le han dado una ventaja, de acuerdo con funcionarios occidentales y analistas.

Las fuerzas de Kiev han apuntado especialmente a los suministros hacia Crimea, desencadenando la peor crisis de combustible en la península del mar Negro desde que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014 y asestando un golpe a la narrativa del Kremlin de que Moscú está ganando la guerra.

Tras los ataques más de 30 lugares de la ciudad registraron daños, incluidos unos 20 edificios residenciales, agregaron las autoridades.

El bombardeo fue “exclusivamente contra objetivos militares o vinculados al ámbito militar”, explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Los ataques aéreos de Rusia contra Ucrania han impactado repetidamente zonas civiles. Más de 16 mil civiles ucranianos han muerto en la guerra, según Naciones Unidas.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, más recientemente por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, no han producido resultados. Se espera que Trump y Zelenskyy asistan la próxima semana a la cumbre de la OTAN en Turquía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Guerras
Muertes

Localizaciones


Rusia
Ucrania

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Trump: El jugador sucio

Trump: El jugador sucio
true

La columna... deliciosa y divertida
Ford produjo 2 millones de vehículos en Estados Unidos, de los cuales el 17% fueron importados. Por otro lado, GM importa el 41% de sus ventas en el mercado estadounidense.

Busca Ford en T-MEC competencia más equitativa contra GM y Toyota
Gilda Susana Lozoya Austin fue detenida en el AICM por agentes de la FGR; es investigada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El trámite debe realizarse de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes de la CFE.

Evita problemas con la CFE: estas personas deben actualizar el titular del recibo de luz
La astróloga Mhoni Vidente aseguró que la Selección Mexicana vencerá a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

¿México le ganará a Inglaterra?... esta es la predicción de Mhoni Vidente para el partido de Octavos de Final del Mundial 2026
Gilberto Mora se ganó elogios de Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry tras brillar con México ante Ecuador en el Mundial 2026.

Gilberto Mora conquista a Zlatan y Henry tras brillar ante Ecuador