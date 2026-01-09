Rusia lanza un misil hipersónico Oreshnik contra Ucrania en un ataque masivo

El ejército ruso disparó su nuevo misil hipersónico Oreshnik contra un objetivo en Ucrania durante un ataque masivo nocturno.

Ucrania confirmó el ataque, afirmando que tuvo lugar en el oeste del país, cerca de la frontera con la UE. Moscú afirmó que el lanzamiento del misil balístico de alcance intermedio fue una represalia por un supuesto intento de ataque con un dron ucraniano contra la residencia de Vladimir Putin a finales del mes pasado, una acusación que Kiev y Washington han declarado falsa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó que el uso de un misil Oreshnik tan cerca de la frontera entre la UE y la OTAN representaba una “grave amenaza” para la seguridad europea e instó a sus socios a aumentar la presión sobre Moscú. Kiev también desestimó los intentos de Rusia de justificar el ataque, calificándolos de “absurdos”.

El servicio de seguridad de Ucrania publicó fotografías que, según dijo, mostraban fragmentos de un misil Oreshnik recuperados en la región occidental de Lviv, Ucrania.

El gobernador de Lviv afirmó que los ataques rusos habían dañado una instalación de infraestructura crítica. Informes no verificados en redes sociales sugirieron que el sitio podría haber sido un gran almacén subterráneo de gas.

Blogueros militares prorrusos difundieron imágenes que, según afirman, capturaron el ataque a Oreshnik. El video, filmado sobre una zona nevada, parece mostrar varios destellos brillantes impactando el suelo antes de una fuerte explosión y una secuencia de explosiones secundarias.

Rusia utilizó por primera vez el Oreshnik, capaz de transportar ojivas nucleares y cuyo nombre deriva de la palabra rusa para avellano, en noviembre de 2024, cuando Moscú afirmó haber alcanzado una instalación militar-industrial ucraniana. Funcionarios y analistas ucranianos de la época afirmaron que el misil portaba ojivas simuladas en lugar de explosivos y causó daños limitados.

Los informes iniciales sugieren que el Oreshnik utilizado en el ataque del viernes también portaba ojivas inertes, lo que indica que el lanzamiento fue en gran medida simbólico. El ataque se produjo días después de que los aliados europeos de Ucrania acordaran proporcionar elementos clave de las garantías de seguridad posguerra en caso de un alto el fuego con Rusia.

Putin ha invocado al Oreshnik repetidamente en los últimos meses como una amenaza contra Ucrania y Occidente, advirtiendo que podría ser utilizado contra países que suministran armas a Kiev para atacar objetivos dentro de Rusia con misiles de mayor alcance.

Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE, dijo que el supuesto uso por parte de Rusia de un misil Oreshnik era una clara escalada contra Ucrania y pretendía servir de advertencia a Europa y a Estados Unidos.

Los países de la UE deben reforzar sus reservas de defensa aérea y cumplir con su compromiso ya. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, incluso mediante sanciones más severas, añadió Kallas.

El líder ruso afirmó que el misil de alcance intermedio es imposible de interceptar debido a su velocidad, que según él excede 10 veces la velocidad del sonido, y que su poder destructivo rivaliza con el de un arma nuclear incluso cuando está armado con una ojiva convencional.

Algunos analistas occidentales han expresado escepticismo sobre esas afirmaciones, aunque Ucrania no tiene sistemas de defensa aérea capaces de interceptar el misil.

Las fuerzas rusas también llevaron a cabo ataques nocturnos contra Kiev, impactando varios distritos de la capital ucraniana. Al menos una persona murió, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev. Cinco rescatistas resultaron heridos al responder a los ataques, según informó el servicio de seguridad ucraniano.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que la mitad de los bloques de apartamentos de la capital se quedaron sin calefacción tras los ataques rusos e instó a los residentes que tuvieran alojamiento fuera de la ciudad a que lo hicieran. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó que un edificio de la embajada de Qatar resultó dañado en los ataques.

El lanzamiento del Oreshnik coronó una semana en la que Ucrania y sus aliados europeos dijeron que habían logrado avances significativos en los planes para las garantías de seguridad de la posguerra.

El martes, Gran Bretaña y Francia dijeron que estaban preparados para desplegar tropas en Ucrania después de un futuro acuerdo de paz, un compromiso importante que se ha estado discutiendo durante meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó la idea el jueves, calificando la perspectiva de tropas occidentales en Ucrania de “amenaza directa”, una posición que vuelve a poner en duda las perspectivas de una paz negociada.