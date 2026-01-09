Trump afirma haber cancelado la segunda ola de ataques contra Venezuela

Donald Trump afirmó que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela porque el país estaba cooperando con Estados Unidos en infraestructura petrolera y había liberado a presos políticos.

El presidente estadounidense dijo temprano el viernes que canceló la acción militar planeada en reconocimiento de que las autoridades de Caracas habían liberado a “un gran número” de prisioneros y estaban “buscando la paz”.

“Este es un gesto muy importante e inteligente”, publicó Trump en redes sociales. “Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, que ya se esperaba, y parece que no será necesaria”.

Trump no dio más detalles sobre el supuesto plan de nuevos ataques, pero afirmó que la Armada estadounidense permanecería en el Caribe, lo que dejaría a Washington con la capacidad de atacar a Venezuela con poca antelación. “Todos los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad”.

Dijo que se reuniría con figuras de la industria petrolera estadounidense más tarde el viernes. “Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca”.

Anteriormente, Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de detenidos.

Sin embargo, en las horas siguientes, las organizaciones de derechos humanos sólo pudieron confirmar una docena de liberaciones y están presionando al régimen para que libere a todos los presos políticos, cuyo número estiman entre 800 y 1.000.

El excandidato opositor Enrique Márquez se encontraba entre los liberados, según un comunicado de la oposición. “Ya pasó todo”, declaró Márquez en un video grabado por un periodista local que lo acompañaba a él y a su esposa, así como a otro miembro de la oposición liberado, Biagio Pilieri.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadano con doble nacionalidad, que, según dijo, “se preparaban para viajar a España con asistencia de nuestra embajada en Caracas”.

El jueves, Trump dijo que planea reunirse pronto con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, a raíz de la redada del 3 de enero que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y amenazó con ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina.

Desde esa operación, el futuro gobierno del país sudamericano ha seguido siendo una pregunta abierta, y Trump descartó el fin de semana la idea de trabajar con Machado, diciendo que “ella no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”.

Pero en una entrevista con Fox News el jueves, el presidente estadounidense dijo que Machado “vendría la próxima semana en algún momento” y agregó que “espero poder saludarla”.

Al preguntársele si aceptaría el Premio Nobel de la Paz de Machado si ella se lo otorgara, Trump respondió: «He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor».

Este será el primer encuentro de Trump con Machado, quien dijo esta semana que no había hablado con el presidente estadounidense desde que ganó el premio en octubre.

Trump no ha hecho públicamente la misma oferta a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, aunque en una entrevista con el New York Times el miércoles Trump dijo que Estados Unidos se estaba “llevando muy bien” con el gobierno de Rodríguez y que nos estaban “dando todo lo que creemos que es necesario”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato cuando se le pidió detalles adicionales sobre la reunión con Machado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en una entrevista publicada el viernes por El País que, durante una llamada telefónica de una hora con Trump esta semana, «Trump me dijo que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que ya estaban preparando algo, planificándolo: una operación militar».

Al preguntársele si temía correr la misma suerte que Maduro, Petro respondió: «Sin duda. Nicolás Maduro, o cualquier presidente del mundo, puede ser destituido si no se alinea con ciertos intereses».

Petro se dirigió a la multitud en Bogotá en una de las varias manifestaciones que convocó el miércoles pasado en todo el país. Las protestas, según Petro, fueron una defensa contra las amenazas de Trump.

“Pero lo que usamos aquí es la defensa popular, y es por eso que llamé a la resistencia popular el miércoles”, dijo, añadiendo que creía que la amenaza de la Casa Blanca contra Colombia, por ahora, “ha quedado congelada, pero puedo estar equivocado”.

Trump dijo a Fox News que tomaría tiempo para que Venezuela llegue a un punto donde pueda celebrar elecciones.

Los ataques estadounidenses contra supuestos barcos cargados de drogas en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe han causado la muerte de más de 100 personas desde que comenzaron en septiembre. Formaron parte de una campaña de presión concertada contra Maduro que culminó con su dramático secuestro por parte de las fuerzas estadounidenses.

Como parte de esa campaña, se entendió que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque en un área de atraque dentro de Venezuela, pero los ataques terrestres marcarían una escalada significativa, con sugerencias de que podrían apuntar a cárteles en México.

“Vamos a empezar a atacar a fondo a los cárteles. Los cárteles gobiernan México “, declaró Trump al locutor Sean Hannity en Fox News.

Trump ya había planteado la opción de atacar objetivos dentro de México, y dijo el domingo que estaba presionando a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, para que le permitiera enviar tropas estadounidenses para enfrentar a los cárteles de la droga allí, una oferta que, según él, ella había rechazado anteriormente.

Sheinbaum afirmó el lunes que el continente americano “no pertenece” a ninguna potencia, luego de que Trump invocara el “dominio” de Washington sobre el hemisferio tras derrocar a Maduro.