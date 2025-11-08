Sacude tornado sur de Brasil; mueren 6 y hay cientos de heridos

/ 8 noviembre 2025
    Sacude tornado sur de Brasil; mueren 6 y hay cientos de heridos
    Los efectos del tornado se observaron en el afluente del Rio Bonito do Iguacu, estado de Paraná, Brasil. FOTO: AP

El fenómeno ocasionó vientos de hasta 250 kilómetros por hora, por lo que decenas de hogares quedaron destruidos y autoridades decretaron estado de emergencia

Un poderoso tornado en Brasil mató a seis personas y dejó a cientos de heridos la noche del viernes, informaron las autoridades estatales el sábado. Decenas de hogares fueron destruidos.

El tornado en el estado sureño de Paraná, que alcanzó velocidades de más de 250 km/h (155 mph), llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en la región afectada.

Las autoridades estatales, en un comunicado, informaron que al menos una persona estaba desaparecida horas después de que el tornado tocara tierra. Cinco de los fallecidos eran adultos y la sexta era una niña de 14 años.

El gobierno indicó que más de 750 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas, recibieron atención médica. De ellas, al menos 10 fueron sometidas a cirugía y nueve permanecían en estado grave.

El tornado derribó árboles, volcó vehículos y levantó los techos de varias estructuras.

El gobernador Carlos Massa Ratinho Jr. declaró tres días de luto en el estado de Paraná para honrar a los fallecidos. Cinco de las víctimas eran del municipio de Rio Bonito do Iguaçu y una era de Guarapuava.

En las redes sociales, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas. Miembros de su gabinete anunciaron el envío de asistencia de emergencia a la zona.

Las autoridades dijeron que alimentos, productos de higiene, lonas, colchones y varios otros artículos estarán disponibles para las víctimas.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

