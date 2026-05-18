Se acerca a México... Canadá confirma un caso de hantavirus vinculado al brote mortal en un crucero

La Agencia de Salud Pública de Canadá confirmó el resultado positivo de la prueba después de que el principal funcionario de salud pública de la Columbia Británica describiera previamente el caso como un “positivo presuntivo”.

Las autoridades sanitarias canadienses confirmaron el domingo que uno de los cuatro canadienses que regresaron del crucero MV Hondius , afectado por un brote internacional de hantavirus en los Andes, dio positivo para hantavirus . Tres personas relacionadas con el brote han fallecido.

“Se confirmó que la muestra de un individuo dio positivo por hantavirus”, dijo la agencia en un comunicado.

Las autoridades indicaron que se realizarán pruebas adicionales en un laboratorio nacional. No quedó claro de inmediato si dichas pruebas serían para confirmación, caracterización de la cepa u otro propósito.

Esta situación se produce mientras las autoridades sanitarias mundiales siguen vigilando el raro brote de hantavirus relacionado con el MV Hondius, que ha enfermado a varios pasajeros.

Hasta el 13 de mayo, la Organización Mundial de la Salud informó que se habían identificado 11 casos relacionados con el brote en el crucero, incluyendo ocho casos confirmados, dos probables y uno inconcluso. Estas cifras incluían tres fallecimientos. Posteriormente, la agencia Associated Press informó que la confirmación canadiense elevó a 10 el número de personas del barco que habían dado positivo.

Las autoridades sanitarias canadienses informaron que cuatro canadienses regresaron a casa desde el MV Hondius, aunque solo uno dio positivo por el virus.

El paciente confirmado y su acompañante de viaje —identificados como una pareja de Yukon de unos 70 años— regresaron juntos del crucero. El acompañante dio negativo en la prueba posterior, según informaron las autoridades.

Una tercera persona de unos 70 años procedente de la isla de Vancouver permanece aislada, junto con un residente de la Columbia Británica de unos 50 años.

Hasta el momento, no se han reportado casos confirmados en Estados Unidos relacionados con el crucero, aunque la OMS indicó el 13 de mayo que un pasajero repatriado a Estados Unidos obtuvo resultados de laboratorio no concluyentes y se le estaban realizando nuevas pruebas.

Sin embargo, la semana pasada, las autoridades sanitarias del condado de Ontario, en Nueva York , anunciaron que estaban investigando un presunto caso de hantavirus de transmisión local, no relacionado con el crucero.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ontario afirmó que no existía riesgo para la población en general. Las autoridades también indicaron que la cepa que suele observarse en Estados Unidos no se transmite de persona a persona.

El brote vinculado al MV Hondius comenzó después de que el crucero holandés, con 147 pasajeros y tripulantes a bordo, zarpara de Argentina el 1 de abril para un viaje por el Atlántico Sur.

El brote ha provocado un aumento de las precauciones a nivel internacional, incluso en los Países Bajos, donde el Centro Médico de la Universidad de Radboud puso en cuarentena a 12 miembros del personal después de que las autoridades afirmaran que la sangre y la orina de un paciente con hantavirus no se habían manipulado siguiendo los protocolos más estrictos recomendados para esta cepa del virus.

El brote también ha suscitado comparaciones con la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el Dr. Marc Siegel, analista médico sénior de Fox News, declaró anteriormente a Fox News Digital que “no hay comparación posible”.

Señaló que el hantavirus es difícil de propagar.

“No se transmite por el aire... en el sentido de gotitas respiratorias suspendidas en el aire”, dijo. “Es muy difícil de transmitir”.

Si bien el coronavirus “se propagó de manera significativa entre los humanos”, el hantavirus no lo ha hecho, salvo en casos “muy raros” de transmisión de persona a persona, añadió.

La Organización Mundial de la Salud ha evaluado el riesgo para la población mundial como bajo, si bien señala que la evidencia actual sugiere que pudo haber ocurrido una transmisión posterior de persona a persona a bordo. El virus Andes es el único hantavirus del que se tiene constancia de transmisión documentada de persona a persona, aunque este tipo de propagación se considera poco frecuente.

Siegel también señaló que se han reportado casos de hantavirus en Estados Unidos durante décadas, aunque siguen siendo “muy raros”.