Aseguran Tren Interoceánico y suben prima para accidentes

Esto, luego del accidente en diciembre del año pasado en la Línea Z del tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz que dejó 14 muertos y más de 100 heridos.

El Tren Interoceánico pagó 11.5 millones de pesos a la aseguradora del gobierno federal, Agroasemex , por el seguro de pasajeros que viajen este año, y en donde destaca que en caso de muerte colectiva, la suma asegurada por usuario es de 3.1 millones de pesos.

En el contrato EP-13-J3L-013-J3L001-N-13-2026, que se entregó en adjudicación directa a Agroasemex, se detalla que por muerte accidental colectiva es por un límite de 10 mil salarios mínimos por pasajero (cerca de 3 millones 150 mil pesos), y por muerte accidental el límite máximo es de 5 mil salarios mínimos (alrededor de un millón 575 mil pesos).

Destaca que el monto de la suma asegurada aumentó respecto a la del año pasado, que era de 400 mil pesos por pasajero en caso de accidente.

El seguro de este año también establece que por incapacidad accidental permanente parcial o total se tendrá una suma asegurada por un millón 575 mil pesos y por gastos funerarios será de 234 mil pesos.

En el oficio de la adjudicación firmado por la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y Agroasemex se señala que la vigencia del seguro comprende del 1 de febrero al 31 de diciembre de este año.

“Se adjudica en forma directa a la empresa Agroasemex para el servicio de seguro de pasajeros del Ferrocarril Interoceánico para el periodo que inicia a las 00:00 horas del 1 de febrero de 2026 y concluye a las 23:59 del 31 de diciembre de 2026, a través de un contrato de acuerdo con su cotización entregada por un monto de $11,598, 852.91”.

Más ajustadores ante accidente masivo

El contrato también indica que en caso de que un accidente involucre a más de cinco pasajeros, la aseguradora estará obligada a desplegar de manera inmediata un número adicional de ajustadores, suficiente para garantizar la atención simultánea, oportuna y adecuada de cada persona afectada.

Advierte que el número de ajustadores asignados deberá ser proporcional a la magnitud del evento, sin que en ningún caso la atención de los pasajeros se vea retrasada o limitada por insuficiencia de personal.

Garantizan asistencia médica y hospitalización

Se garantiza que en caso de accidente, los pasajeros afectados deberán recibir asistencia médica y quirúrgica, así como hospitalización cuando el caso lo requiera, incluyendo especialidades.

También podrán recibir medicamentos, material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia, además de traslados requeridos para atención médica y quirúrgica.

Se establece que, en caso necesario, las víctimas de un accidente podrían recibir tratamiento siquiátrico y/o psicológico; además, se garantizan gastos de acompañamiento consistentes en hospedaje, alimentos, transporte y salario de la persona que se encargue de los cuidados del pasajero.

Equipaje asegurado

El contrato advierte que por pérdida, robo o avería de equipo, el monto mínimo que recibirá el pasajero afectado será el valor de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalente a cerca de 2 mil 346 pesos— por pieza de equipaje registrado o el valor de los bienes acreditados por los pasajeros, quienes deberán presentar facturas o notas de compra previas.

”Por pérdida, robo o avería de equipaje, el monto mínimo equivalente a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por pieza de equipaje registrada y/o deberá cubrirse el monto total de valor de los bienes acreditados por los pasajeros mediante facturas y notas de compras previas a la fecha del evento”.

Pago en un mes

Destaca que Agroasemex hará el pago de cualquier indemnización en el curso de los 30 días siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación.

”La compañía aseguradora hará el pago de cualquier indemnización en el curso de los 30 días siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, en el lugar a elección de la aseguradora”.

No cubrirá suicidio

El contrato establece que quedan excluidas de la póliza de seguro las responsabilidades derivadas de conductas dolosas o “gravemente negligentes” por parte del pasajero.

En este sentido, se establece que no se podrá acceder a la cobertura del seguro por suicidio.

”Exclusiones: responsabilidades derivadas de la conducta dolosa y gravemente negligente del pasajero por accidente, lesiones, inhabilitación, muerte u otra pérdida causada en todo o en parte por enfermedades corporales o mentales, ni tampoco cubrirá el suicidio o cualquier conato de este, bien sea que se cometa en estado de enajenación mental o no”.

Datos

* 234 mil pesos son la suma asegurada por gastos funerarios para este año con Agroasemex.