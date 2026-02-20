Se convierte la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Se completan los trabajos en la cruz de la torre central de la emblemática basílica de Barcelona
BARCELONA, ESP.- La basílica de la Sagrada Familia alcanzó su altura máxima prevista de 172.5 metros tras la colocación del brazo superior de la cruz que corona la torre de Jesús, la más alta del emblemático templo proyectado en el siglo XIX por Antoni Gaudí.
La maniobra se realizó con el apoyo de una grúa de gran capacidad que permitió elevar la estructura hasta la cúspide del monumento. Aunque la pieza ya fue posicionada, aún falta completar los trabajos de anclaje definitivo. La cruz, en su conjunto, mide 17 metros de altura y 13.5 metros de anchura.
TE PUEDE INTERESAR: Gaudí, del modernismo a lo sublime y mágico
La Fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia transmitió en directo el momento de la colocación a través de redes sociales, mientras decenas de personas siguieron la operación desde los alrededores del templo, considerado uno de los sitios más visitados de España por turistas nacionales y extranjeros.
Desde octubre pasado, cuando la torre de Jesús alcanzó los 162.9 metros, la basílica se convirtió en la iglesia más alta del mundo, superando a la Ulmer Münster, de culto luterano.
La silueta del templo ha cambiado de manera significativa en los últimos quince años con el avance de las obras. En este periodo se completaron las cuatro torres dedicadas a los evangelistas y la de la Virgen María, y ahora la de Jesús, que se erige como el punto culminante del conjunto arquitectónico.
Hoy se ha colocado el brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un hito que culmina la ejecución exterior de la torre más alta del templo. ✝ Con su instalación, queda completado el conjunto de las seis torres centrales de la Sagrada Familia. 🙌 pic.twitter.com/YVd0NY6JIt— La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 20, 2026
La cruz instalada presenta una geometría de doble giro, un recurso técnico utilizado por Gaudí en las columnas interiores de la basílica. Está recubierta con vidrio y cerámica blanca esmaltada, siguiendo la intención original del arquitecto de que pareciera una estructura de cristal. En los extremos de los brazos horizontales se habilitarán ventanales que permitirán vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona.
La estructura consta de un brazo inferior, cuatro horizontales y uno vertical, siendo este último el único que falta por colocar. Cada uno de los brazos pesa alrededor de 12 toneladas.
Fabricada en Alemania, la cruz llegó a Barcelona dividida en catorce megapiezas que fueron preensambladas en una plataforma de trabajo situada a 54 metros sobre la nave central del templo. Desde ahí, gruistas especializados trasladaron los componentes hasta la parte más alta de la torre.
Una vez concluyan los trabajos de fijación, la Sagrada Familia se enfocará en la construcción de la fachada de la Gloria, la tercera y última del templo, cuya finalización se prevé en aproximadamente una década, con lo que se cerraría el ciclo de una obra iniciada en 1882 y considerada la cumbre creativa de Gaudí. Con información de EFE