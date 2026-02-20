Se convierte la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo

BARCELONA, ESP.- La basílica de la Sagrada Familia alcanzó su altura máxima prevista de 172.5 metros tras la colocación del brazo superior de la cruz que corona la torre de Jesús, la más alta del emblemático templo proyectado en el siglo XIX por Antoni Gaudí.

La maniobra se realizó con el apoyo de una grúa de gran capacidad que permitió elevar la estructura hasta la cúspide del monumento. Aunque la pieza ya fue posicionada, aún falta completar los trabajos de anclaje definitivo. La cruz, en su conjunto, mide 17 metros de altura y 13.5 metros de anchura.

La Fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia transmitió en directo el momento de la colocación a través de redes sociales, mientras decenas de personas siguieron la operación desde los alrededores del templo, considerado uno de los sitios más visitados de España por turistas nacionales y extranjeros.

Desde octubre pasado, cuando la torre de Jesús alcanzó los 162.9 metros, la basílica se convirtió en la iglesia más alta del mundo, superando a la Ulmer Münster, de culto luterano.

La silueta del templo ha cambiado de manera significativa en los últimos quince años con el avance de las obras. En este periodo se completaron las cuatro torres dedicadas a los evangelistas y la de la Virgen María, y ahora la de Jesús, que se erige como el punto culminante del conjunto arquitectónico.