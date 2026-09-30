Se divorcia Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de EU, tras el escándalo de travestismo de su marido

NUEVA YORK- La exsecretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha solicitado el divorcio unos meses después del escándalo de travestismo protagonizado por su marido, Bryon, con el que llevaba casada 34 años.

Noem, de 54 años, solicitó el divorcio de Bryon, de 56, el lunes en Dakota del Sur y citó “diferencias irreconciliables”, el argumento más común en este trámite, según el medio Dakota News Now.

La pareja llevaba casada desde 1992 y tiene tres hijos adultos.