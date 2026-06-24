Se espera que la mortal ola de calor ‘Omega’ que azota Europa bata más récords

En Francia , que el martes registró el día más caluroso desde que se tienen registros, hace casi 80 años, las autoridades intentaron restablecer el suministro eléctrico a miles de hogares afectados por los cortes de luz en la región noroccidental de Bretaña.

Europa occidental se vio azotada el miércoles por una ola de calor que batió récords, causó la muerte de decenas de personas, provocó el cierre de escuelas, cortes de electricidad y arrasó granjas avícolas.

La temperatura máxima registrada fue de 443 grados Celsius en la localidad de Pissos, al suroeste del país.

El Ministerio de Sanidad italiano emitió la alerta por calor más alta para 16 ciudades, desde Florencia y Milán hasta Roma, Torino y Verona.

En Gran Bretaña, que se encaminaba a registrar el día de junio más caluroso de su historia, el servicio meteorológico Met Office emitió la segunda alerta por calor extremo de la historia.

Cientos de escuelas permanecieron cerradas o cerraron antes de tiempo, ya que las altas temperaturas podrían poner en riesgo incluso a las personas sanas.

Al menos 48 personas murieron ahogadas en Francia cuando intentaban refugiarse del calor sofocante, mientras que dos niños pequeños fallecieron por el calor dentro de un automóvil, según informaron las autoridades.

Dos ancianos murieron de insolación en España, que ha experimentado temperaturas extremas desde el fin de semana, superando los 40 °C (104 °F).

Según la agencia meteorológica nacional AEMET, las temperaturas comenzaron a descender el miércoles, después de que el lunes y el martes fueran los días más calurosos registrados a finales de junio.

Según informaron organismos agrícolas franceses, las abrasadoras temperaturas provocaron la muerte de cientos de miles de aves en granjas avícolas de Bretaña y la región de Pays de la Loire.

Se recomendó a los agricultores que esperaban la recogida o el entierro de los cadáveres que esparcieran serrín o virutas de madera sobre ellos para absorber el líquido.

Las aves muertas solo podían ser enterradas en las granjas después de realizar controles técnicos y ambientales.

Las centrales nucleares que suministran la mayor parte de la electricidad en Francia redujeron su producción en aproximadamente un 7% de la demanda eléctrica el miércoles, debido a que las altas temperaturas redujeron el acceso al agua de refrigeración.

Bloqueo de la ola de calor

Según el Monitor Climático de Reuters, un fenómeno meteorológico poco común conocido como bloqueo Omega estaba provocando temperaturas récord en toda Europa, que llegaron a alcanzar los 18 grados Celsius por encima de lo normal.

El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega Omega, con un centro bulboso que atrapa el calor intenso que se cierne sobre las regiones durante períodos prolongados, con un clima más fresco en sus márgenes.

La agencia meteorológica Meteo-France ha declarado que las condiciones son comparables a la ola de calor de agosto de 2003, que duró 16 días y causó aproximadamente 80.000 muertes adicionales en toda Europa.

Europa se está calentando a un ritmo que duplica con creces la media mundial, según ha declarado la Organización Meteorológica Mundial, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan episodios prolongados de calor.

Modelos y cocineros sienten el calor

La Torre Eiffel anunció horarios de cierre anticipados, y el Cambio de Guardia frente al Palacio de Buckingham se redujo, sin la ceremonia habitual de soldados con túnicas escarlata y pesados gorros de piel de oso.

En París, donde se celebraba la Semana de la Moda anual, se podía ver a los espectadores jadeando y sudando durante el desfile de Louis Vuitton, mientras los modelos masculinos lucían las creaciones del cantante pop Pharrell Williams.

Según los organizadores, firmas como Dior y Rick Owens modificaron sus horarios para celebrar sus desfiles por la mañana.

Sascha Meyer, gerente del bar al aire libre Bamberger Haus en Múnich, donde se asaban pollos frescos al espetón, calculó que la temperatura en la zona de servicio rondaba los 50 °C (122 °F). «Por desgracia, el ventilador no ayuda».

Se emitió una alerta por calor extremo en todos los Países Bajos, donde se cancelaron los deportes al aire libre, se redujo el transporte público y las escuelas acortaron las clases o cerraron, ya que se esperaba que las temperaturas se dispararan hasta los 36 °C (96,8 °F).

En Suiza, las autoridades locales abrieron cines con aire acondicionado para proyecciones gratuitas durante el día.

Horarios de trabajo afectados

Las empresas constructoras de todo el continente modificaron sus horarios laborales para que los empleados pudieran evitar lo peor, mientras que los minoristas luchaban por satisfacer la demanda de ventiladores y aires acondicionados portátiles.

La mayor cadena de supermercados de Gran Bretaña, Tesco, anunció que prevé un aumento de más del 72% en las ventas de protectores solares esta semana y un incremento del 48% en la venta de helados y polos.

Una cooperativa agrícola francesa ha declarado que los agricultores están introduciendo turnos nocturnos para la cosecha con el fin de proteger a los trabajadores del calor de la tarde y los campos del riesgo de incendios.

En Italia, se esperaba que las condiciones empeoraran aún más, especialmente en las regiones centrales y septentrionales, y que la ola de calor alcanzara su punto álgido entre el domingo y el lunes, según los meteorólogos.

Las temperaturas podrían alcanzar los 41 °C (105,8 °F) entre Toscana y Emilia, mientras que en zonas costeras como Liguria, la combinación de calor y humedad extrema podría elevar la sensación térmica hasta los 45 °C (113 °F).

Aun así, los turistas esperaron pacientemente bajo el sol abrasador para visitar los museos del Vaticano el miércoles. Algunos llevaban paraguas o abanicos, mientras que otros simplemente se cubrían la cabeza con camisetas.

Muchos se reunieron para rellenar sus botellas de agua en las fuentes o en los cafés para tomar algún refrigerio.