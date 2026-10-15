Zelenski dice que Ucrania retomará los ataques a las refinerías rusas

El presidente Volodímir Zelenski expresó una abierta frustración con EU en una entrevista con The Financial Times. Había pausado los ataques para cumplir con una exigencia estadounidense. El enojo del presidente Volodímir Zelenski con el gobierno de Donald Trump quedó en evidencia el jueves cuando dijo que ya no acataría la exigencia del presidente Trump de dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas. Fue una expresión de frustración extraordinariamente franca por parte del líder ucraniano hacia Estados Unidos, mientras Kiev lidia con lo que considera una traición por parte de Washington.

Las declaraciones de Zelenski, en una entrevista con The Financial Times publicada el jueves, llevaron a un punto crítico días de crecientes tensiones con el gobierno de Trump. Generaron expresiones de apoyo de los aliados europeos en Bruselas, pero podrían ser una jugada arriesgada para un país que ha dependido fuertemente del apoyo de Estados Unidos. En la entrevista, Zelenski pareció desconcertado por las decisiones de Trump, al criticarlo por hacer tratos con el presidente Vladimir Putin de Rusia, y por admirar abiertamente a dictadores que se han aferrado al poder. Putin, dijo el líder ucraniano, es “el verdadero mal”. “¿Cómo puede Trump ser su amigo?”, agregó Zelenski. “Creo que es un error”. El gobierno de Trump ha tenido una postura ambivalente durante mucho tiempo en lo que respecta a Ucrania. Pero una nueva ronda de fricciones surgió la semana pasada, cuando Trump dijo que había llegado a un acuerdo para importar de inmediato combustible diésel ruso al mercado estadounidense. Ucrania criticó duramente la medida, diciendo que ayudaría a financiar el esfuerzo bélico de Moscú.

Trump subió la apuesta el domingo, al declarar unilateralmente un alto al fuego energético entre los dos bandos enfrentados y pidiendo que Zelenski fuera reemplazado. Si bien Ucrania le restó importancia a esa idea, dejó de atacar las refinerías rusas. Pero las expresiones públicas de frustración de Zelenski se volvieron más agudas en medio de preocupaciones de que Washington pudiera interrumpir el intercambio de inteligencia que ayuda a Ucrania a detectar ataques rusos. Luego, Ucrania dijo el miércoles que su ejército había perdido cierto acceso crítico a una versión de grado militar de Starlink, un pilar de sus comunicaciones en el campo de batalla que paga el Pentágono. Zelenski ahora parece haber soportado suficiente. “Se acabó. El bloqueo se levantó”, dijo Zelenski cuando The Financial Times le preguntó cuánto tiempo más mantendría Ucrania la pausa en los ataques a las refinerías. No dijo qué había motivado su decisión ni cuándo se reanudarían los ataques.

El jueves, Pavel Malkov, el gobernador de Riazán, una región rusa al sureste de Moscú, dijo en redes sociales que se había desatado un incendio en una refinería de petróleo después de un ataque con drones durante la noche. Esos detalles no pudieron ser confirmados de manera independiente. Las dudas sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra contra Rusia aumentaron después de una reunión este mes entre funcionarios ucranianos y los principales negociadores estadounidenses en la que algunos de los presentes pensaron que los estadounidenses hicieron una amenaza velada sobre reducir el intercambio de inteligencia. Funcionarios estadounidenses dijeron esta semana que Washington no había reducido el intercambio de inteligencia con Ucrania, y negaron cualquier amenaza de retener dicho apoyo.

Pero Zelenski dijo en su entrevista que los oficiales militares estadounidenses habían amenazado con retener la inteligencia si Ucrania no dejaba de atacar la infraestructura energética rusa. También reiteró que Ucrania no había recibido aviso previo sobre los lanzamientos de misiles balísticos rusos esta semana, incluso durante la noche del miércoles. Rusia lanzó decenas de misiles balísticos en ese asalto, que impactaron la infraestructura energética de Ucrania y dejaron a 600.000 personas en Kiev sin electricidad. Los informes de que el uso de la versión militar de Starlink había sido restringido para dispositivos que viajaban a más de 160 kilómetros por hora surgieron más tarde ese día. El jueves, funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania dijeron que estaban trabajando para verificar si la conectividad de Starshield para dispositivos en movimiento había sido restaurada.

Las restricciones fueron vistas en Ucrania como parte de la campaña de presión del gobierno de Trump para limitar la capacidad de combate de las fuerzas ucranianas. Trump ha presionado a Kiev para que deje de atacar las refinerías de petróleo de Rusia para que Moscú pueda enviar más diésel a los mercados globales, ya que los altos precios amenazan las perspectivas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. “Los negocios son interesantes entre Estados Unidos y Rusia”, dijo Zelenski en la entrevista de The Financial Times. “Creo que quieren tener proyectos energéticos. Esto, políticamente, no es sencillo, porque todos querrán preguntar cómo puede ser esto cuando algunas personas están sobreviviendo, luchando, muriendo”. Los líderes europeos que entraban a una reunión en Bruselas el jueves en su mayoría expresaron apoyo a la decisión de Zelenski de reanudar los ataques a las refinerías rusas.

“Cuanto más rápido todas las refinerías rusas y su capacidad de vender energía sean hechas añicos, mejor, porque Rusia está financiando la guerra con eso”, dijo a los periodistas el primer ministro Kristen Michal de Estonia. Ese respaldo, sin embargo, no fue unánime. “No apoyo los ataques a ninguna refinería”, dijo a los periodistas el primer ministro Rumen Radev de Bulgaria. Con la excepción de Radev, muchos también criticaron la decisión del gobierno de Trump de levantar las sanciones al diésel ruso.