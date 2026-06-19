Se incrementa la incertidumbre debido al retraso del inicio de negociaciones nucleares entre EU-Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Se incrementa la incertidumbre debido al retraso del inicio de negociaciones nucleares entre EU-Irán
    El humo se eleva hacia el cielo en una zona cercana al castillo de Beaufort tras un ataque militar israelí en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel. AP/Leo Correa

Las negociaciones sufrieron su primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques por parte de Israel

SUIZA- El aplazamiento del inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán ha colocado una nueva capa de incertidumbre a la posibilidad de que este proceso tenga éxito y garantice una paz duradera entre ambos países, mientras los mercados reaccionan con decepción y el sector del comercio marítimo pide soluciones urgentes.

Las negociaciones han sufrido este primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques este jueves por parte de Israel, que han causado decenas de muertos y heridos; a pesar de que el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán comprende a ese país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tras-riesgo-de-conversaciones-israel-y-hezbollah-acuerdan-frenar-combates-AH21516060

Así lo han señalado fuentes iraníes, que indicaron que la delegación iraní suspendió en el último minuto su viaje a Suiza por esa razón y que se informó de ello a la parte estadounidense y a los mediadores, Pakistán y Catar.

Todos ellos debían reunirse en el complejo turístico de Bürgenstock, una apartada localidad de los Alpes que tiene una ubicación que hace posible cortar fácilmente las vías de acceso y ofrecer así una seguridad óptima.

Según las fuentes iraníes, se transmitió a EE.UU. y a los mediadores que la cuestión del Líbano es “central” para ellos y que de esta dependerá si las negociaciones se realizan, si continúan o se detienen, al tiempo que denunciaron en su mensaje a sus interlocutores que los ataques israelíes constituyen una violación al primer punto del acuerdo preliminar firmado 48 horas antes.

”Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, mediante la firma de este Memorando de Entendimiento, la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano (...)”, establece el punto aludido por Irán.

La Casa Blanca había confirmado que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para partir a Suiza, pero que había suspendido el viaje, y subrayó que este tipo de negociaciones “nunca han sido sencillas ni predecibles”.

En Europa, las bolsas han reaccionado a este nuevo episodio de incertidumbre con signo mixto y se espera ver cómo lo tomará Wall Street cuando abra.

Mientras, la Asociación Internacional de Armadores Independientes de Buques Tanque piden claridad de manera urgente sobre las medidas prácticas que permitirán un tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, después de que hayan empezado los primeros movimientos de salida de tanques que se encontraban varados en el golfo Pérsico hacía el mar de Omán.

Una de las cuestiones más delicadas es la presencia de minas. Aunque se han establecido mecanismos para reanudar el tráfico marítimo de la manera más segura posible -usando un corredor en la zona de Omán- la seguridad total solo podrá lograrse una vez que se limpien todos esos artefactos explosivos, una tarea que el memorando menciona y deja bajo la responsabilidad de Irán.

Suiza, país que actúa como “facilitador” de las condiciones logísticas y diplomáticas para que estas negociaciones tengan lugar, mantiene su dispositivo de seguridad alrededor del resort de Bürgenstock a la espera de que las partes transmitan oficialmente cuáles son sus planes.

Numerosos periodistas de medios de prensa internacionales se encuentran en Bürgenstock para cubrir el evento, pero están bloqueados por un retén policial en el camino que conduce al resort y que se ha plantado a unos 5 kilómetros de distancia.

Algunos periodistas consultados por EFE han señalado que permanecerán en la zona en todo caso durante el fin de semana a la espera de que las negociaciones empiecen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conversaciones
Reuniones
armas nucleares

Localizaciones


Líbano

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Planeta Sheinbaum

Planeta Sheinbaum
true

Cobarde, así se conduce la 4T ante la CNTE
Morena rechazó cualquier relación con Abraham Hermosillo, detenido en EU y acusado de planear un ataque contra la Casa Blanca.

Morena rechaza vínculo con Abraham Hermosillo, acusado en EU de planear ataque contra la Casa Blanca
Semar y autoridades federales aseguraron 137 kg de cocaína en Lázaro Cárdenas y detuvieron a cinco ecuatorianos; el cargamento estaba oculto en contenedores.

Aseguran 137 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay cinco extranjeros detenidos
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno de El Niño ya está presente en el océano Pacífico ecuatorial y podría fortalecerse en los próximos meses.

Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... habrá más Frentes Fríos intensos, lluvias torrenciales y huracanes en estos estados
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más
En una jugada afortunada para la Selección, Luis Romo anotó el gol con el que México avanzó a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026