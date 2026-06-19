Tras riesgo de conversaciones, Israel y Hezbollah acuerdan frenar combates

JERUSALÉN.- A unas horas de haber amenazado con menguar un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra, Israel y el grupo político-paramilitar respaldado por Irán Hezbollah pactaron el viernes detener los intensos combates en el sur de Líbano, no obstante, ninguno ha confirmado la tregua hasta el momento.

Hezbollah e Israel fueron a la guerra poco después del estallido del conflicto más amplio, en que Hezbollah disparó cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel e Israel se apoderó de grandes franjas del sur de Líbano.

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Cabe destacar que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán ya ha reabierto el estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto, cortando a la economía global de suministros significativos de petróleo y gas natural.

Asimismo se relanzarán las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán —el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra.

Sin embargo, desde la propuesta del pacto ya existen amenazas, principalmente desde Líbano, y los combates allí retrasaron el inicio de las conversaciones previstas para el viernes en Suiza.

El acuerdo exige un cese de las operaciones militares en Líbano y que se respete su soberanía. Ni Israel ni Hezbollah son parte del acuerdo.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido mantener a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano hasta que desaparezca la amenaza.

EL FUEGO CONTINÚA

El viernes se escucho el fuego de artillería israelí desde el norte de Israel a lo largo de la frontera con Líbano, y se vio una gran explosión dentro de Líbano.

Se suponía que los combates entre Israel y Hezbollah terminarían a las 4:00 de la tarde hora local, de acuerdo con un segundo funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente y que también solicitó mantener el anonimato.

Un funcionario de Hezbollah dijo que pronto se podría anunciar un acuerdo para detener los combates, pero no llegó a confirmar que estuviera en vigor.

CANCELAN VIAJE A SUIZA

Los funcionarios iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de cualquier conversación, de acuerdo con los dos funcionarios regionales, un funcionario iraní y una cuarta persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones delicadas tras bambalinas. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también aplazó su viaje.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que siguen en curso las consultas a través de mediadores sobre la siguiente fase de las negociaciones para redactar un acuerdo final.

Debido a que el acuerdo inicial se firmó digitalmente a principios de esta semana, las conversaciones en Suiza no eran urgentes y estaban en marcha planes para celebrar una reunión en los próximos días, añadió.

Se esperaba que las discusiones en Suiza se centraran en el programa nuclear de Irán. Teherán sostiene que tiene fines pacíficos, aunque tiene reservas de uranio altamente enriquecido que, si quisiera, podría utilizar para construir múltiples bombas atómicas, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).