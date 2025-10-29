Se reanuda la tregua en Gaza tras el ataque de Hamás; Israel responde con ataques

Internacional
/ 29 octubre 2025
    Se reanuda la tregua en Gaza tras el ataque de Hamás; Israel responde con ataques
    Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza el 29 de octubre de 2025. FOTO: AP

La Oficina del Primer Ministro anunció el martes por la noche que, tras una reunión informativa de seguridad, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a las FDI “llevar a cabo ataques contundentes en la Franja de Gaza”

El ejército israelí reafirmó el miércoles por la mañana su compromiso con el alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos, que se había visto comprometido después de que un ataque mortal de Hamás contra sus soldados el día anterior provocara ataques de represalia.

“Tras una serie de importantes ataques en los que se atacaron decenas de objetivos terroristas y terroristas, las FDI han comenzado a reanudar la aplicación del acuerdo después de su violación por parte de la organización terrorista Hamás”, según un comunicado.

Como parte de su represalia, las FDI afirmaron haber atacado a más de 30 comandantes de alto rango de diversos grupos terroristas que operan en Gaza.

“Las FDI seguirán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza ante cualquier violación del mismo”, añade el comunicado.

El sargento mayor (res.) de las FDI Yona Efraim Feldbaum murió el martes en el sur de Gaza.

Según la “Radio del Ejército” israelí, murió cuando “fuego enemigo” alcanzó su excavadora durante operaciones en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, que permanece bajo control de las FDI en virtud de los términos del alto el fuego.

Minutos después del tiroteo inicial, se dispararon misiles antitanque contra un vehículo blindado de las FDI, aunque no se reportaron más víctimas.

La Oficina del Primer Ministro anunció el martes por la noche que, tras una reunión informativa de seguridad, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a las FDI “llevar a cabo ataques contundentes en la Franja de Gaza”.

El presidente estadounidense Donald Trump, hablando con periodistas a bordo del Air Force One el miércoles, expresó su apoyo a la respuesta de Netanyahu a la violación de la tregua por parte de Hamas.

“Mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron al ataque, y deben hacerlo. Cuando eso sucede, deben responder al ataque”, dijo Trump.

Temas


Guerras
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

