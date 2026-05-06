Desestima Trump los daños económicos de la guerra contra Irán
Las declaraciones del presidente en un acto en la Casa Blanca contrastan con la realidad económica en la que el aumento de los precios de la energía afecta tanto a familias como a empresas
WASHINGTON- Ante la presión para que abordara las repercusiones económicas de su guerra en Irán, el lunes, el presidente Donald Trump trató de presentar sus victorias políticas para las pequeñas empresas como prueba de que estaba logrando levantar la economía.
Al dirigirse a líderes empresariales de todo Estados Unidos en un acto celebrado en la Sala Este de la Casa Blanca, Trump declaró que la reducción drástica de los impuestos y las normativas había dado lugar a un volumen de “negocios récord” y que la economía era “pujante”. La Casa Blanca describió el acto de la Semana nacional de la pequeña empresa como una muestra del “extraordinario resurgimiento de las pequeñas empresas locales bajo su programa Estados Unidos Primero”.
Pero por encima de todo ello se cernía una guerra en el extranjero que Trump había iniciado, y cuyo impacto económico está agravando la preocupación por el costo de la vida entre los estadounidenses, muchos de los cuales dicen cada vez más que su realidad económica ha empeorado bajo su mandato.
Los comentarios que hizo Trump el lunes crearon un agudo contraste con la realidad económica fuera de Washington, mientras el aumento de los precios de la energía azota a familias y empresas por igual.
Con las conversaciones entre Estados Unidos e Irán estancadas, el precio del crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, alcanzó unos 114 dólares por barril el lunes por la tarde. El repunte se produjo en un momento de gran incertidumbre sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el petróleo mundial.
Trump, quien a menudo se centra en indicadores económicos como el mercado bursátil, que tienen muy poco impacto en el balance final para la mayoría de los estadounidenses, ha desestimado el daño causado por sus propias políticas con promesas de que es temporal. Durante el evento del lunes, trató de restar importancia al aumento del costo de la energía al decir que se había previsto que subiera mucho más, y que preveía que “bajen muy sustancialmente” en breve.
Pero para los estadounidenses, el alivio seguía fuera de su alcance. El costo medio de un galón de gasolina superó los 4.45 dólares en todo el país, según la AAA, lo que supone un aumento de más de un dólar en comparación con el año pasado. Aún más elevado fue el costo del gasóleo, que se disparó por encima de los 5.64 dólares el galón, lo que supone un aumento de unos 2 dólares con respecto a estas fechas en 2025. Esto aumenta el costo del transporte de productos, lo que probablemente se traducirá en precios más altos para los consumidores.
También en el evento del lunes, Trump ofreció una nueva defensa de una de sus políticas más trascendentes, la reducción drástica de la plantilla federal, que provocó la pérdida de cientos de miles de empleos. Se jactó de que en su lugar se habían creado empleos en el sector privado, y sugirió que los trabajadores federales le estaban agradecidos por haberlos despedido.
“Y lo siento por todos, ya saben. Es algo difícil de hacer”, dijo. “Muchas de esas personas votaron por mí, pero ahora me aprecian porque salieron, consiguieron empleos en el sector privado que les gustan más y les pagan a veces dos o tres veces más dinero”.
A pocos meses de las elecciones intermedias, Trump ha tenido dificultades para perfilar un mensaje económico, a pesar de las súplicas de los republicanos para que se enfoque en cómo sus políticas mejoran la vida de los estadounidenses comunes y las promesas de sus ayudantes de que recorrería el país haciendo precisamente eso.
Trump se ha enfrentado a acusaciones de algunos de sus partidarios de “Estados Unidos primero” de que se enfoca demasiado en la política exterior y los conflictos mundiales y no lo suficiente en los problemas cotidianos que prometió abordar durante su campaña, como el costo de la vida y los precios de la gasolina y los alimentos.
Pero transmitir un mensaje centrado en la economía no es muy del estilo de Trump.
Durante el discurso de más de una hora que pronunció el lunes, Trump se desvió hacia otros temas, como criticar al expresidente Joe Biden, presumir que superó unas pruebas cognitivas y quejarse de las encuestas y de la cobertura de los medios de comunicación. También ofreció un largo relato de cómo había decidido renovar la piscina reflectante del National Mall.
En el acto intervinieron otros oradores que elogiaron a Trump, como Rick Harrison, del programa de telerrealidad El precio de la historia, y el secretario de Energía, Chris Wright, quien alabó su popularidad en Venezuela después de que Estados Unidos destituyera a su presidente.
El viernes pasado, Trump pronunció otro discurso sobre la economía en The Villages, en Florida, donde estaba previsto que hablara de cómo su legislación fiscal y de política interior ayudaría a los estadounidenses mayores que podrían depender del Seguro Social.
Pero durante gran parte del discurso, que duró aproximadamente una hora y media, la política fiscal de Trump pareció quedar en segundo plano.
Ante cientos de personas de una comunidad de jubilados en el gimnasio de una escuela, Trump criticó al personal del evento por no asegurarse de que el volumen de su micrófono fuera lo suficientemente alto. Se lanzó a una diatriba xenófoba contra la comunidad somalí en Estados Unidos, se burló de una levantadora de pesas transgénero e hizo subir al escenario a Phil McGraw, presentador de un programa de entrevistas.
Culpó a sus predecesores de los altos precios y la inflación, y volvió a rechazar la cuestión de la asequibilidad, que ha calificado de “engaño”.
“Y los demócratas empiezan a gritar ‘asequibilidad, asequibilidad’: ellos son los que causaron el problema”, dijo Trump.
Trump sí habló de sus políticas nacionales, prometiendo defender el Seguro Social y Medicare. Pero también reconoció que esos temas no contaban con toda su atención. Aseguró a la multitud de partidarios que Mehmet Oz, administrador de Trump de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, sabía más sobre “Medicaid, Medicare y tonterías médicas que cualquier ser humano”.
Trump dijo que Oz le había contado sobre los programas de camino a The Villages, lo que hizo que fuera “el viaje más aburrido que he hecho en mi vida”.
“Dije: ‘Resuelve tú los detalles’, pero sí dije: ‘Dales el máximo’”, dijo Trump. “Eso es lo único que me importa”. c. 2026 The New York Times Company.
Por Erica L. Green and Zolan Kanno-Youngs, The New York Times.