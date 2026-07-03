Según expertos legales, los demócratas tendrán un gran éxito con las investigaciones contra Trump

Los críticos legales consideran que los escándalos que acosan al presidente constituyen un blanco fácil para las investigaciones, que los demócratas aprovecharán al máximo si obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes. Los críticos citan, por ejemplo, el menoscabo del estado de derecho por parte de Trump al instrumentalizar el Departamento de Justicia para vengarse de sus adversarios políticos y protegerse de las investigaciones federales, además de sus maniobras para lucrarse de forma radical durante su presidencia con lucrativas y novedosas empresas de criptomonedas.

La presidencia de Donald Trump se enfrenta a investigaciones y acusaciones de corrupción por parte de un importante demócrata de la Cámara de Representantes y exfiscales, que implican abusos de poder políticos y personales, y que, según predicen los expertos legales, serán objeto de un intenso escrutinio si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato.

Entre los escándalos que acosan a Trump se encuentran un fondo discrecional propuesto de 1.800 millones de dólares para la “anti-instrumentalización” con el fin de ayudar a los aliados de “Maga” acusados de delitos y disuadir las investigaciones del IRS sobre los impuestos de Trump, la instrumentalización del Departamento de Justicia para procesar a los enemigos de Trump y ayudar a sus amigos, los crecientes costos privados y públicos de su preciado salón de baile de la Casa Blanca , y el respaldo de Trump a las políticas de criptomonedas que coincidieron con sus ganancias de 1.400 millones de dólares provenientes de sus inversiones en criptomonedas en 2025.

En la Cámara de Representantes, el congresista Jamie Raskin de Maryland, el principal demócrata en el comité judicial, ya ha encabezado las investigaciones demócratas del comité y se espera que asuma el puesto principal y lidere investigaciones clave si los demócratas recuperan el control de la Cámara.

En opinión de Raskin, lo que está en juego es mucho para el estado de derecho y la democracia.

“La corrupción política y financiera que impulsa la presidencia de Trump es una emergencia cívica”, declaró Raskin en un comunicado. “El Congreso tiene la responsabilidad de afrontar directamente toda esta corrupción, de exponerla y de tomar todas las medidas necesarias para erradicarla lo antes posible”.

“Puede que los demócratas aún no tengan el control del Senado, pero ya estamos llevando a cabo una amplia gama de investigaciones utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. Ese trabajo incluye el escrutinio y la oposición al fondo de 1.800 millones de dólares para delincuentes convictos y al superindulto para los Trump”, que, según ha señalado, les otorga inmunidad total y permanente en todos los asuntos fiscales y legales.

En su declaración, Raskin también citó investigaciones sobre “la instrumentalización del Departamento de Justicia contra enemigos elegidos en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro; el encubrimiento integral del tráfico de personas de Epstein; las violaciones generalizadas de la cláusula de emolumentos extranjeros y los conflictos de intereses legales por parte del presidente, Jared Kushner y otros altos funcionarios; y el robo y el despilfarro de recursos públicos por parte de Trump y su gabinete corrupto”.

De cara al futuro, Raskin predijo medidas más enérgicas después de noviembre si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes. «Con el control de la Cámara, podemos convocar audiencias, tomar declaraciones, usar citaciones para obligar a la comparecencia de testigos y la presentación de documentos, si es necesario, y aprobar leyes que erradiquen la corrupción para garantizar que el gobierno atienda las necesidades del pueblo».

Según una fuente jurídica familiarizada con las conversaciones informales iniciales, algunos exfiscales e investigadores veteranos también han comenzado a elaborar estrategias para ayudar a los demócratas de la Cámara de Representantes con las investigaciones si el Partido Republicano pierde la mayoría.

Los críticos legales y los expertos afirman que los escándalos y la corrupción de Trump rivalizan e incluso pueden superar los de cualquier otro presidente, y señalan que algunos senadores republicanos, como Thom Tillis de Carolina del Norte, han criticado duramente a Trump por el fondo discrecional de 1.800 millones de dólares.

Ty Cobb, exfiscal federal y veterano abogado de Washington D.C., quien fue asesor especial de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, dijo que “la corrupción de Trump es única en su clase” y empequeñece la de cualquier otro presidente.

“Es como comparar Fort Knox con la hucha de un niño”, dijo Cobb.

Cobb también mencionó varios abusos de poder de Trump que, según predijo, “serán sometidos al escrutinio del Congreso si el Partido Republicano pierde la mayoría en la Cámara de Representantes”. Hizo especial hincapié en el fondo de 1.800 millones de dólares de Trump como un abuso particularmente grave.

“No hay otra forma de hablar del fondo ilícito que como conducta delictiva”, dijo, señalando que generó una fuerte oposición de algunos senadores republicanos que estaban “furiosos por ello”.

Cobb instó a la Cámara de Representantes a investigar las recientes transacciones bursátiles de Trump, valoradas entre 220 y 750 millones de dólares, que incluían acciones de Nvidia y de muchos otros contratistas gubernamentales importantes. Afirmó que las investigaciones deberían examinar «el avión catarí de 400 millones de dólares entregado a Trump y el intercambio de favores relacionado, además de la inversión de 500 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en la empresa de criptomonedas World Liberty Financial de Trump y los chips sensibles que recibieron a cambio».

Trump y la Casa Blanca han negado rotundamente las acusaciones de que sus políticas y negocios con sus hijos en el sector de las criptomonedas, la hostelería y otros ámbitos presenten algún conflicto de intereses, haciendo hincapié en que sus decisiones están motivadas por anteponer los intereses de Estados Unidos.

Preguntado por los periodistas sobre su bonanza con las criptomonedas el año pasado y sus ingresos totales en 2025, que alcanzaron los 2.000 millones de dólares, Trump dijo: “Estoy obteniendo beneficios porque la bolsa está subiendo... Todo el mundo está obteniendo beneficios”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró a NPR el otoño pasado que “ni el presidente ni su familia han tenido ni tendrán jamás conflictos de intereses”.

Analistas jurídicos y exfiscales predicen que Trump continuará con su costumbre de contraatacar con dureza las investigaciones sobre su conducta, y los demócratas deben tener cuidado al elegir a quién investigar.

Si bien Trump a menudo ha atacado a sus críticos con un lenguaje vengativo y ha calificado las acusaciones de corrupción en su contra de “cazas de brujas”, es plenamente consciente de que perder la mayoría en la Cámara de Representantes pondría en peligro su futuro.

En un retiro de la Cámara de Representantes republicano en enero, Trump reconoció que lo que está en juego para su presidencia es mucho si el Partido Republicano pierde la Cámara.