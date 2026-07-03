Asegura Trump que es ‘ridículo’ que EU mantenga el apoyo actual con la OTAN

Trump escribió en su plataforma Truth Social que “¡¡¡No estuvieron ahí para nosotros!!!” y que la relación de Washington con la OTAN “no es recíproca”.

Donald Trump ha declarado que es “ridículo” que Estados Unidos continúe con su relación “unilateral” con la OTAN, a menos de una semana de la cumbre de la alianza militar en Ankara.

El presidente estadounidense ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por su respuesta a la guerra en Irán, mientras varios países restringían el uso de bases para las fuerzas estadounidenses.

Trump también insiste en que quiere que Europa asuma el papel protagonista en su propia defensa, y Washington ya ha tomado medidas para reducir sus compromisos.

Su publicación en Truth Social del jueves incluía un gráfico que mostraba el gasto de la OTAN, en el que Estados Unidos invertía mucho más que otros estados miembros representados, como el Reino Unido y Francia.

Presionados por Trump, los líderes de la OTAN acordaron en una reunión el año pasado aumentar el gasto relacionado con la defensa hasta el 5% del PIB para 2035.

El secretario de Estado estadounidense ha declarado que Trump está decepcionado porque los aliados de la OTAN se negaron a involucrarse más activamente en los ataques contra Irán.

Marco Rubio, reunido con los ministros de Asuntos Exteriores de la alianza en mayo, hizo hincapié en que esperaba que la divergencia se debatiera en la reunión de julio en la capital turca, convirtiendo la cumbre en “una de las más importantes” en los 77 años de historia de la OTAN.

“Las opiniones del presidente —francamente, su decepción— respecto a algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio están bien documentadas”, dijo Rubio. “Eso tendrá que abordarse”.

La próxima cumbre de la OTAN, que reunirá a 32 estados miembros, se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio.

La alianza, fundada en 1949, se convirtió en una fuerza de defensa liderada por Estados Unidos a la que se le atribuye el mantenimiento de la estabilidad en Europa, el confinamiento de la Unión Soviética y la consolidación de Washington como potencia mundial durante las décadas venideras.