Según un investigador, Israel está utilizando fósforo blanco para arrasar la tierra en el sur del Líbano

El grupo de derechos humanos con sede en Nueva York afirmó haber verificado y geolocalizado ocho imágenes que mostraban municiones de fósforo blanco detonadas en el aire explotando sobre zonas residenciales en la ciudad libanesa de Yohmor, en el sur del país, durante los primeros días de la ofensiva israelí en la guerra contra Gaza.

Cuando el proyectil de artillería M825 de 155 mm explota en el aire, expulsando sus cuñas de fieltro que contienen fósforo blanco, deja una característica columna de humo con forma de nudillos. Así es como los investigadores de Human Rights Watch (HRW) afirmaron haber podido verificar que Israel estaba utilizando nuevamente esta tristemente célebre arma sobre el sur del Líbano, reavivando las acusaciones de que está violando las leyes de la guerra.

Desde entonces, han surgido más vídeos que supuestamente muestran municiones de fósforo blanco explotando sobre el sur del Líbano, y los investigadores afirman que, con 800.000 libaneses desplazados de la región después de que las fuerzas israelíes les ordenaran marcharse, es posible que muchos otros usos no hayan quedado documentados.

Durante la última semana, los soldados israelíes se han enfrentado a una feroz resistencia de los combatientes de Hezbolá en el sur del Líbano, a pesar de una intensa campaña de bombardeos. En los últimos días, las fuerzas israelíes han bombardeado carreteras, gasolineras, puentes y centros médicos en un intento por aislar el sur del Líbano del resto del país.

El fósforo blanco es una sustancia química presente en proyectiles de artillería, bombas y cohetes que se inflama al exponerse al oxígeno, alcanzando temperaturas de hasta 800 °C y emitiendo grandes cantidades de humo.

Las fuerzas militares lo utilizan como cortina de humo para ocultar movimientos de tropas, marcar objetivos o iluminar el terreno por la noche, y los abogados militares argumentan que tales usos son totalmente legítimos. Sin embargo, su uso sobre zonas civiles es controvertido —y algunos afirman que ilegal— porque provoca incendios, causa quemaduras graves y emite gases tóxicos.

Ahmad Beydoun, arquitecto e investigador de doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, documentó y cartografió cerca de 250 usos de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, la última vez que lanzaron un ataque a gran escala en el sur del Líbano.

Beydoun, quien afirmó que su recuento era una estimación conservadora, descubrió que el 39% de los usos se daban en zonas residenciales, el 17% en tierras agrícolas y el 44% en terrenos boscosos o abiertos. «Creo que la idea del ejército israelí es que lo usan para quemar campos y así tener visibilidad, de modo que la gente o los militantes de Hezbolá no se escondan bajo los árboles», dijo.

Según un informe de la organización libanesa sin ánimo de lucro Public Works Studio, se utilizó fósforo blanco para quemar más de 2.000 hectáreas (4.940 acres) de zonas rurales del sur del Líbano, “incluidas 873 hectáreas de bosque denso con eucaliptos y vastas áreas cubiertas de robles y pinos”.

El fósforo blanco también puede permanecer oculto en el suelo y arder espontáneamente cuando los agricultores lo descubren, lo que supone una amenaza constante si la población del sur del Líbano puede regresar a sus hogares.

El informe advierte que los efectos también pueden ser sistémicos, ya que los repetidos ataques con fósforo blanco saturan el suelo con ácido fosfórico y metales pesados tóxicos como cadmio, plomo y zinc. Según el informe, esta acumulación puede reducir la diversidad microbiana, disminuir la fertilidad del suelo y reducir la productividad agrícola.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró que no podían hacer comentarios sobre la afirmación de Human Rights Watch de que utilizaron fósforo blanco ilegalmente sobre Yohmor. «Puede haber similitudes visuales entre los proyectiles de humo que contienen fósforo blanco y los que no lo contienen, por lo que se recomienda cautela antes de emitir conclusiones sobre el uso de proyectiles de humo con fósforo blanco en casos individuales basándose únicamente en observaciones visuales», dijo el portavoz.

La semana pasada, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, evitó responder directamente a las acusaciones de Human Rights Watch. «Hacemos todo lo posible por minimizar las bajas civiles», declaró en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, según la agencia Anadolu. «Por eso, pedimos a la población del sur del Líbano, al sur del Litani, que se trasladara al norte para evitar víctimas civiles».

Beydoun afirmó que sus hallazgos sugieren que el ejército israelí podría estar utilizando fósforo blanco “como una forma de empezar a expulsar a la gente” para crear una “zona de amortiguación” en el lado libanés de la frontera.

“Es simplemente una herramienta práctica para quemar campos, creo que es principalmente eso”, dijo. “Es sobre todo para arrasar la tierra”.