Las bolsas suben y el petróleo baja ante la esperanza de un plan de paz de 15 puntos para Irán

El optimismo también puede haberse visto reforzado por las informaciones que apuntaban a que Irán había anunciado que permitiría el paso seguro de buques “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, una medida que podría contribuir a reabrir esta vital ruta marítima.

El precio del petróleo ha bajado y las bolsas asiáticas y europeas han subido tras las informaciones que apuntan a que Donald Trump ha enviado a Irán un marco de 15 puntos para la paz, en medio de las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio.

Los precios del petróleo cayeron un 4% en la madrugada del miércoles, con el crudo Brent desplomándose por debajo de los 100 dólares (75 libras esterlinas) por barril, debido a que la negociación se vio influenciada por la perspectiva de que el fin del conflicto aliviara la presión sobre el suministro de petróleo.

Las bolsas asiáticas registraron subidas en la sesión matutina. El Nikkei japonés avanzó un 2,9%, mientras que el S&P BSE Sensex de la India subió casi un 2% y el Hang Seng de Hong Kong algo menos del 1%.

Los mercados europeos también registraron subidas. El FTSE 100 de Londres avanzó casi un 1%, mientras que el Dax alemán subió un 1,6% y el Cac 40 francés un 1,4%.

Sin embargo, los precios del petróleo comenzaron a subir de nuevo hasta alcanzar aproximadamente los 100 dólares, en medio de señales contradictorias sobre el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que Teherán negara que se hubieran celebrado conversaciones desde el inicio de la campaña de bombardeos.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán , situado en su frontera sur, ha paralizado prácticamente los envíos mundiales de petróleo y gas en un canal por el que normalmente transita el 20% de los suministros mundiales, provocando lo que la Agencia Internacional de Energía ha calificado como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

Más de 30 países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Australia, han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen a realizar “esfuerzos adecuados” para salvaguardar la vía fluvial.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha comunicado al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Organización Marítima Internacional que los buques “no hostiles” —definidos como aquellos que no participan ni apoyan “actos de agresión contra Irán”— tienen permitido el paso por el estrecho.

Un tercio de los fertilizantes del mundo también transitan por esta vía fluvial, lo que ha llevado a un alto funcionario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a advertir que la interrupción del suministro de fertilizantes amenaza la seguridad alimentaria mundial como consecuencia de su impacto en la producción de alimentos.

«Los fertilizantes son la principal preocupación en la actualidad. Si escasean, esto repercute tanto en las cantidades como en los precios», declaró a la Agencia France-Presse Jean-Marie Paugam, subdirector general de la OMC. «El efecto se agrava al año siguiente: las cosechas disminuyen y los precios suben».

La volatilidad en los mercados globales desde el estallido del conflicto en Oriente Medio también ha afectado al precio del oro, tradicionalmente considerado un activo refugio en tiempos difíciles.

La histórica racha alcista del oro, que lo llevó a superar los 5000 dólares la onza por primera vez en enero, parece haber llegado a su fin desde el estallido del conflicto con Irán. Tras mantenerse estable durante los primeros días de la guerra, el oro ha caído aproximadamente un 13%, hasta situarse en torno a los 4460 dólares, lo que pone en entredicho su papel tradicional como valor refugio financiero.