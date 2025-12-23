Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo, ocurrido el 22 de diciembre, luego de que fuera localizado, sin vida, el cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida.

Asimismo, la dependencia informó que las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.

Ante esta actualización, Semar mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares de las víctimas, a fin de brindarles el apoyo y atención necesarios.