Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo

Internacional
/ 23 diciembre 2025
    Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo
    La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

COMPARTIR

TEMAS


Accidentes

Localizaciones


Estados Unidos
Texas

Organizaciones


Semar

En seguimiento a lo informado previamente a través de redes sociales, la Secretaría de Marina detalló que el hallazgo del cuerpo se logró gracias al trabajo conjunto con autoridades locales de Galveston, Texas

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo, ocurrido el 22 de diciembre, luego de que fuera localizado, sin vida, el cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida.

Asimismo, la dependencia informó que las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Así fue el rescate de pasajera de avión de la Marina que se desplomó en EU

Ante esta actualización, Semar mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares de las víctimas, a fin de brindarles el apoyo y atención necesarios.

$!CORTESÍA
CORTESÍA

HALLAZGO DEL CUERPO

En seguimiento a lo informado previamente a través de redes sociales, la Secretaría de Marina detalló que el hallazgo del cuerpo se logró gracias al trabajo conjunto con autoridades locales de Galveston, Texas.

La institución destacó que, durante todo el proceso, ha contado con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del Consulado General de México en Houston y de diversas autoridades locales de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma la Guardia Costera de EU que entre las víctimas del accidente de la Marina mexicana hay un niño de 2 años

Finalmente, la institución agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas, reiteró sus más sentidas condolencias a las familias afectadas y refrendó su compromiso de informar con responsabilidad y respeto.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Estados Unidos
Texas

Organizaciones


Semar

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Inegi también calculó el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo y presentó aumentos mensuales y anuales para diciembre de 2025.

Inflación aumentó en la primera quincena de diciembre; INPC creció 0.17 por ciento
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte
El 60 por ciento del personal ocupado en empresas del programa IMMEX se concentra en Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Jalisco.

Descendió 0.5 por ciento el personal ocupado de Industria Manufacturera y servicios de exportación: Inegi
Fraser reiteró el compromiso de la compañía con México durante el encuentro con Sheinbaum.

Se reúne Claudia Sheinbaum con Jane Fraser, CEO de Citi
Poco después de conocerse los datos del PIB, Trump publicó un mensaje corto en su red social Truth Social asegurando que el buen desempeño económico respondía precisamente a los gravámenes impuestos a las importaciones. FOTO:

El PIB de EU creció un 1.1% en el tercer trimestre respecto al segundo
En esta imagen proporcionada por Sky Decker Jr., autoridades y voluntarios acuden en ayuda tras el choque de un avión de la Marina mexicana cerca de Galveston, Texas, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Confirma la Guardia Costera de EU que entre las víctimas del accidente de la Marina mexicana hay un niño de 2 años
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén.

Exasesor afirma que Netanyahu le encargó plan para eludir responsabilidad por el ataque de Hamás el 7 de octubre
El presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida en donde anunció un nuevo buque de guerra de gran tamaño que él llama un “acorazado”.

Da Trump a conocer sus planes para un nuevo ‘acorazado` de la Armada como parte de una ‘Flota Dorada’