Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo
En seguimiento a lo informado previamente a través de redes sociales, la Secretaría de Marina detalló que el hallazgo del cuerpo se logró gracias al trabajo conjunto con autoridades locales de Galveston, Texas
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo, ocurrido el 22 de diciembre, luego de que fuera localizado, sin vida, el cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida.
Asimismo, la dependencia informó que las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.
Ante esta actualización, Semar mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares de las víctimas, a fin de brindarles el apoyo y atención necesarios.
HALLAZGO DEL CUERPO
En seguimiento a lo informado previamente a través de redes sociales, la Secretaría de Marina detalló que el hallazgo del cuerpo se logró gracias al trabajo conjunto con autoridades locales de Galveston, Texas.
La institución destacó que, durante todo el proceso, ha contado con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del Consulado General de México en Houston y de diversas autoridades locales de Estados Unidos.
Finalmente, la institución agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas, reiteró sus más sentidas condolencias a las familias afectadas y refrendó su compromiso de informar con responsabilidad y respeto.