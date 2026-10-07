Serán acusados de presunta tortura a estadounidenses Maduro y Cilia Flores: CNN

Según CNN, que cita varias personas familiarizadas con la investigación, se espera que Maduro y Flores sean acusados por los fiscales de Nueva York de torturar a ciudadanos de Estados Unidos que estuvieron en cárceles venezolanas.

El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela, según avanzó este miércoles en exclusiva la cadena CNN.

Los nuevos cargos se sumarían a los de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en su caso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Maduro está acusado por narcoterrorismo.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron a la cadena que la nueva acusación podría basarse en la detención ilegal, según el Gobierno de Estados Unidos, de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas mientras Maduro ocupaba el poder.

Una de las fuentes señaló que esta imputación se podría extender también a otras personas, también acusadas de torturar a ciudadanos estadounidenses.

El anuncio de los nuevos cargos se podría hacer público este mismo jueves, agrega la cadena. Ese día, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tiene previsto celebrar una audiencia por la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Maduro y Flores se encuentran arrestados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn donde fueron trasladados el pasado mes de enero tras ser detenidos por las fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial en Caracas.

Ambos se han declarado no culpables de todos los cargos que pesan contra ellos.