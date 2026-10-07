Cilia Flores, esposa de Maduro, pedirá arresto domiciliario por motivos de salud

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Cilia Flores, esposa de Maduro, pedirá arresto domiciliario por motivos de salud
    Afirman que Cecilia Flores comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica. ESPECIAL

Según los últimos escritos remitidos al magistrado por su equipo legal, su salud se ha agravado notablemente durante sus meses en prisión

NUEVA YORK.- Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, asistirá mañana jueves a una vista ante el juez Alvin Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y su defensa pedirá que se le conceda la libertad bajo fianza y sea trasladada a arresto domiciliario, tras alegar un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca.

Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que tiene programada una llamada con Putin para discutir sobre el caso de peste neumónica en Rusia

Entre sus alegatos clínicos, la defensa sostiene que Flores ha sufrido taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica, una pérdida de más de diez kilos de peso y de dos piezas dentales, además de no haber recibido el tratamiento inyectable periódico que controlaba un prolapso de la válvula mitral.

Aunque los médicos de la prisión han recomendado practicarle un cateterismo cardíaco, Flores ha pospuesto someterse a este procedimiento invasivo hasta contar con las garantías de una recuperación posoperatoria adecuada fuera de las instalaciones penitenciarias.

Por su parte, la Fiscalía de Estados Unidos se opone con firmeza a cualquier medida de excarcelación. Los fiscales sostienen que Flores ha “creado una dificultad médica” al rechazar los diagnósticos sugeridos y argumentan que representa un riesgo de fuga “extremo” debido a sus conexiones, su falta de estatus o lazos en EU y la presunta disponibilidad de recursos económicos.

Asimismo, la Fiscalia alega que su liberación implicaría un peligro para la seguridad pública, ante la posibilidad de que intente comunicarse con colaboradores en Venezuela o intervenir sobre testigos del caso.

Frente a la tesis de la Fiscalía, la defensa asegura que Flores carece de fondos propios y propone un estricto paquete de seguridad privada financiado por el Estado venezolano, vigilancia mediante brazalete GPS, monitoreo de comunicaciones intervenidas y visitas restringidas en una residencia en Nueva York cuya dirección se presentó bajo reserva al tribunal.

Flores y Maduro enfrentan acusaciones federales por delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de armas. Flores está acusada de conspiración para importar cocaína y de delitos relacionados con armas, mientras que Maduro afronta además un cargo de conspiración de narcoterrorismo.

Mientras el proceso general y los reclamos de inmunidad soberana tienen vista prevista para noviembre y el juicio para junio de 2027, la sesión de este jueves se centrará exclusivamente en decidir si Flores continuará en el penal de Brooklyn o esperará el juicio en arresto domiciliario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Terrorismo
Juicios

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Nicolás Maduro

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’