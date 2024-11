Si Trump impone aranceles del 25 % se destruirán empleos en Canadá y EU, advierte Justin Trudeau

CANADÁ UN SOCIO COMERCIAL SEGURO

Durante la reunión con los jefes de Gobierno provinciales el primer ministro se comprometió a trabajar con todos ellos “para promover Canadá como un socio comercial seguro y fiable, incluido en minerales críticos, recursos naturales y energía”.

Tras el encuentro, Chrystia Freeland, quien es la viceprimera ministra de Canadá, comentó en una rueda de prensa que la reunión había sido “muy positiva” y que todos los asistentes están de acuerdo en trabajar de manera coordinada.

CRITICAN A TRUDEAU SU RESPUESTA A EU

Doug Ford, quien es el jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, que es considerada como la más industrial y que concentra al sector automotriz del país, censuró a Trudeau debido a la lentitud ante la situación política de Estados Unidos.

Asimismo, Ford reiteró que él fue quien pidió excluir a México de un acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos por “permitir convertirse en la puerta trasera de mercancías baratas chinas”.

”Estoy exhortando a Canadá a que negocie un acuerdo comercial bilateral directamente con Estados Unidos”, explicó Ford en un comunicado.

Por último, durante la reunión, el Gobierno canadiense exhortó a los jefes de Gobiernos provinciales a que “usen todos sus contactos, canales de comunicación y capacidades para transmitir información y mensajes importantes a los estadounidenses y personas de influencia”.

