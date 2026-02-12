Los archivos Epstein sacuden el mundo

Jack Lang, quien en su día fue ministro de Cultura de Francia, anunció el sábado que dimitiría como director del Instituto del Mundo Árabe, una prestigiosa institución cultural de París, después de que las autoridades francesas dijeran que estaban investigando informes según los cuales él y su familia tenían vínculos económicos con Epstein.

Epstein, financiero y delincuente sexual convicto , coleccionaba amigos y socios en una asombrosa variedad de lugares. Ahora, varios de ellos están siendo derribados por los desagradables detalles de sus relaciones, algunos después de que Epstein fuera condenado en 2008, revelados en casi tres millones de páginas de documentos publicados por el Departamento de Justicia en Estados Unidos.

Tres funcionarios destacados que han caído por su relación con Jeffrey Epstein, y no son los únicos.

NUEVA YORK- Un político francés, famoso como ícono cultural de las décadas de 1980 y 1990. Un diplomático noruego que participó en las conversaciones secretas que dieron lugar a los Acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. Un exministro eslovaco, con buenos contactos, que fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Figuras prominentes han sido señaladas en otros países, lo que les ha costado sus puestos de trabajo, su reputación e incluso han surgido amenazas de cargos judiciales. Al igual que la filtración de los titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales en el asunto de los Papeles de Panamá , el caso Epstein ha dejado al descubierto círculos políticos y sociales privilegiados desde Escandinavia hasta Asia del Sur.

La amistad entre Epstein y Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, ha provocado tal revuelo que inicialmente amenazó con hundir al primer ministro británico , Keir Starmer, quien lo nombró.

“Está claro que tenía un sistema muy amplio”, dijo esta semana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en referencia a la vasta red de contactos de Epstein. “Esto también alimenta muchas teorías conspirativas y todo lo demás”.

Mona Juul, quien había sido embajadora de Noruega en Jordania e Irak, dimitió tras la revelación de tratos financieros entre su esposo y ella con Epstein. Miroslav Lajcak, asesor de seguridad nacional del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, renunció después de que se hicieron públicos correos electrónicos entre él y Epstein, en los que ambos parecían bromear sobre mujeres jóvenes.

De hecho, han salido a la luz tantos nombres destacados que importantes figuras mundiales se han sentido presionadas para desmentir sus vínculos con él. Después de que apareciera información en las redes sociales de que Epstein se había reunido con el dalái lama, una declaración emitida el domingo en nombre del líder espiritual tibetano en el exilio dijo que nunca se había reunido con Epstein ni había autorizado a nadie a reunirse con él.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India desestimó un correo electrónico de Epstein, en el que parecía atribuirse el mérito del acercamiento congraciador del primer ministro Narendra Modi durante una visita de Estado histórica a Israel en 2017. Las afirmaciones de Epstein, decía el comunicado, eran “poco más que elucubraciones de pacotilla de un delincuente convicto, que merecen ser desestimadas con el mayor desprecio”.

Pero el Partido del Congreso opositor aprovechó la referencia para sugerir que Modi era vulnerable a la manipulación de“monstruos” extranjeros. Un alto cargo del partido, K. C. Venugopal, instó al primer ministro en las redes sociales a “confesar personalmente estas inquietantes revelaciones”.

Los ajustes de cuentas políticos han desempeñado un papel en la reacción de otros países. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu restó importancia a la revelación de correos electrónicos entre Epstein y Ehud Barak, ex primer ministro que ha criticado duramente a Netanyahu.

“La inusual estrecha relación de Jeffrey Epstein con Ehud Barak no sugiere que Epstein trabajara para Israel. Demuestra lo contrario”, publicó Netanyahu en las redes sociales el 6 de febrero. “Aferrado a su derrota electoral de hace más de dos décadas”, escribió, “Barak lleva años intentando obsesivamente socavar la democracia israelí”.

En diciembre, Barak confirmó que había asistido a comidas y cenas en la casa de Epstein en Manhattan, pero dijo que no había presenciado ni participado en ningún abuso sexual. “Ahora lamento profundamente haber tenido relación alguna con él”, dijo.

En Eslovaquia, el primer ministro Fico describió el furor sobre Lajcak como un ataque contra él y dijo que la dimisión de su asesor privaría al país de “una increíble fuente de experiencia en diplomacia”. Lajcak declaró a la Agencia de Prensa Eslovaca: “Nunca se me ofrecieron servicios sexuales, nunca participé en ninguno, nunca presencié ninguno y nunca tuve información sobre ellos”.

Los comentaristas eslovacos dijeron que esos desmentidos eran poco creíbles, dado el tono de charla entre hombres de los correos electrónicos entre él y Epstein (en uno de ellos, Lajcak le decía que, cuando se trataba de mujeres jóvenes, “compartir es vivir”). No hubo respuesta a un mensaje de texto, en busca de comentarios, enviado a un número que pertenecía a Lajcak.

En Noruega, la policía ha empezado a investigar a Juul y a su esposo, Terje Rod-Larsen, después de que los medios de comunicación informaran de que la pareja había recibido 10 millones de dólares en el testamento de Epstein. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, dijo que Juul había “mostrado un grave error de juicio”. El abogado de Juul dijo en un comunicado que ella “no reconoce las acusaciones vertidas en su contra”.

Pocos países se han visto tan ensombrecidos por las revelaciones como Noruega. Un ex primer ministro, Thorbjorn Jagland; la princesa heredera, Mette-Marit, y Borge Brende, exministro de Asuntos Exteriores que ahora dirige el Foro Económico Mundial, están bajo la lupa por sus vínculos. El Parlamento noruego creó el martes una comisión independiente para investigar esos nexos.

Kare Aas, quien fue embajador de Noruega en Israel, Afganistán y Estados Unidos, dijo que las revelaciones habían sumido a los diplomáticos en la “tristeza y la ansiedad”. Dijo que esperaba que Juul y su marido se enfrentaran al juicio de los tribunales.

“En Noruega no hay piedad con la corrupción, y los noruegos que ocupan altos cargos, como políticos y embajadores, no son una excepción”, dijo Aas.

En Francia, el caso de Jack Lang será una prueba conspicua del precio de haber tratado con Epstein. En una prolífica carrera, a Lang se le atribuye la creación de acontecimientos culturales populares y de hitos arquitectónicos. Ahora, con 86 años y retirado de la política, sigue siendo una figura respetada en Francia a través del Instituto del Mundo Árabe, que dirige desde 2013 y promueve la cultura y los valores árabes.

Lang es más una figura folclórica que alguien con peso político, dijo Christine Ockrent, locutora de radio y televisión radicada en París. Sin embargo, dijo, “representa la cultura francesa, y probablemente Epstein pensó que podría acceder a ella a través de él”.

El nombre de Lang aparece más de 600 veces en los documentos: correos electrónicos en los que se relatan comidas, cenas y negocios, que se remontan a 2012, cuando Lang dijo que Epstein y él fueron presentados por un amigo común, el cineasta Woody Allen.

Epstein era propietario junto con la hija de Lang, Caroline, de un fondo en el extranjero que, según Lang, Epstein creó para apoyar a artistas prometedores, según un sitio web francés de investigación, Mediapart. Epstein también dejó a Caroline, quien es productora de cine, 5 millones de dólares en su testamento, según Mediapart.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia dijo que había abierto una investigación preliminar contra Lang y su hija por “lavado de capitales provenientes de fraude fiscal”. En una publicación en las redes sociales, un desafiante Lang dijo: “Las acusaciones contra mí son infundadas, y lo demostraré, a pesar del ruido y la furia de los medios de comunicación y de los tribunales digitales”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Mark Landler, The New York Times.