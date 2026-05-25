Siete muertos y cuatro heridos en varios tiroteos en Puerto Rico

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    Siete muertos y cuatro heridos en varios tiroteos en Puerto Rico
    La mayoría de los asesinatos en la isla está vinculado con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. ESPECIAL.

Uno de los occisos fue hallado en el estacionamiento y otro dentro de un vehículo. Tenían 18 y 27 años de edad

SAN JUAN.- Siete personas murieron y cuatro resultaron heridas en tres tiroteos registrados en las últimas horas en Puerto Rico, donde este año ha aumentado el número de muertes violentas respecto al 2025.

El caso más grave fue un asesinato múltiple ocurrido cerca de la medianoche del domingo al lunes frente al negocio La Taberna de Bozo, ubicado en el municipio de Loíza, en el norte de la isla.

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En ese lugar, tres hombres de 52, 45 y 29 años, todos ellos con expediente criminal previo, fueron ultimados a disparos, según informó la Policía.

Además, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala y fueron transportados en ambulancia a un hospital del área. Otra balacera se saldó con dos muertos y dos heridos en el estacionamiento de la Farmacia Guayabal, localizada en la carretera PR-1 en el municipio sureño de Juana Díaz.

Los heridos, un hombre y una mujer, fueron trasladados a una institución hospitalaria del área metropolitana en condición crítica, pero estable.

Por último, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron hallados este lunes en el interior de un vehículo en una urbanización del pueblo sureño de Guayama.

Los cuerpos presentaban heridas de bala, que les causaron la muerte en el lugar, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El número de muertes violentas en lo que va de año en Puerto Rico, que cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes, asciende a 199, 27 casos más que en 2025.

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