Sin petróleo venezolano, Cuba está a punto de caer: Donald Trump

Internacional
/ 27 enero 2026
    Sobre Venezuela, Trump aseguró que con la intervención estadounidense ahora les va a ir mejor. AP

El presidente estadounidense aseguró que la isla obtenía su dinero de Venezuela y ahora ya no lo tiene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba “está a punto de caer” porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El republicano subrayó que La Habana “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”.

Sobre Venezuela, Trump dijo que Estados Unidos tiene “una presencia muy fuerte” en ese país que, dijo, tiene “las mayores reservas de petróleo del mundo”, y afirmó que está “trabajando de manera excelente” con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así”, expresó.

Trump sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de enero que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

El Gobierno cubano ha condenado como un “acto de terrorismo” la intervención en Caracas y advierte que no tolerará la intimidación ni las amenazas de Estados Unidos, que no descarta incluso el uso de la fuerza militar.

“No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamas estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

