¡Histórico¡, tras 18 años de negociaciones la India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial

NUEVA DELHI- Después de casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea anunciaron el martes que han alcanzado un acuerdo de libre comercio para profundizar sus lazos económicos y estratégicos. El pacto, descrito por la jefa del ejecutivo europeo como “la madre de todos los acuerdos”, podría impactar a la asombrosa cifra de 2 mil millones de personas.

Es uno de los mayores compromisos bilaterales en materia de comercio y llega en un momento en que Washington está imponiendo altos aranceles tanto a India como a la UE, lo que altera los flujos comerciales establecidos y empuja a las principales economías a buscar asociaciones alternativas.

”Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los pueblos de India y Europa”, dijo el primer ministro de India, Narendra Modi, mientras se dirigía de forma remota a una conferencia de energía. “Representa el 25% del PIB global y un tercio del comercio mundial”.

El acuerdo llevará libre comercio a casi todos los productos entre los 27 miembros de la UE e India, cubriendo desde textiles hasta medicamentos y reduciendo los altos impuestos de importación para el vino y los automóviles europeos.

India y la UE también negociaron un marco para una cooperación más profunda en defensa y seguridad, y un pacto separado destinado a facilitar la movilidad de trabajadores cualificados y estudiantes, señalando que su asociación se extiende más allá del comercio.

Las negociaciones para el acuerdo India-UE recibieron un nuevo impulso tras las tácticas de mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles y Groenlandia.

En una conferencia de prensa conjunta en Nueva Delhi con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el líder indio dijo que la asociación con la UE “fortalecerá la estabilidad en el sistema internacional” en un momento de “turbulencia en el orden global”.

“Europa e India están haciendo historia hoy. Hemos concluido la madre de todos los acuerdos”, dijo Von der Leyen en una publicación en X.

En un discurso posterior, dijo que el acuerdo era la historia de “dos gigantes” que eligieron la asociación, de una manera verdaderamente beneficiosa para ambos. También dijo que envía “un fuerte mensaje de que la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales”.