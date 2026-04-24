Siria arresta a exagente de inteligencia vinculado a video filtrado de una masacre

Amjad Yousef fue arrestado en la provincia de Hama, en el centro del país, donde se había estado ocultando, de acuerdo con el Ministerio del Interior, que publicó una foto suya con un uniforme de presidiario a rayas.

Las autoridades sirias informaron que detuvieron el viernes a un exoficial de inteligencia que aparecía en un video filtrado hace cuatro años y en el que supuestamente se le veía a él y a sus compañeros disparando y matando a decenas de personas durante la guerra en el país.

Desde que los insurgentes derrocaron al expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, se ha detenido a decenas de efectivos de sus agencias de seguridad, a quienes se culpaba de atrocidades durante la guerra civil. Assad huyó a Rusia.

El conflicto, que comenzó con protestas antigubernamentales en marzo de 2011 antes de derivar en una guerra civil, causó cerca de medio millón de muertos y más de un millón de heridos.

Yousef fue uno de varios agentes de seguridad sirios que, según las autoridades, aparecían en un video filtrado en 2022, en el que se veía cómo disparaban contra decenas de hombres con los ojos vendados y atados, y los arrojaban a una zanja.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, publicó en X que el arresto fue “un poderoso paso para alejarse de la impunidad hacia la rendición de cuentas, ejemplificando el nuevo paradigma de justicia que está surgiendo en la Siria posterior a Assad: uno arraigado en el Estado de derecho, la reconciliación nacional y la aplicación igualitaria de la justicia independientemente de afiliaciones pasadas”.

La grabación, que dura 6 minutos y 43 segundos, muestra a miembros de la tristemente célebre Rama 227 de la Inteligencia Militar de Siria con una fila de unos 40 prisioneros en un edificio abandonado en Tadamon, un suburbio de Damasco próximo al campamento de refugiados palestinos de Yarmouk. Durante gran parte de la guerra, el distrito fue parte del frente entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes de la oposición.

Los prisioneros tenían los ojos vendados y los brazos atados a la espalda. Uno tras otro, los hombres armados de la Rama 227 los colocan al borde de una zanja llena de neumáticos viejos, luego los empujan o patean hacia el interior y les disparan mientras caen.