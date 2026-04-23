Carney acusa a EU de vulnerar el T-MEC con sus aranceles a los productos canadienses

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Internacional
/ 23 abril 2026
    Carney acusa a EU de vulnerar el T-MEC con sus aranceles a los productos canadienses
    El martes, el gobernante anunció la creación de un Comité Asesor de Relaciones Económicas con EU, que incluye líderes políticos y económicos del país, para navegar su relación económica con Washington. AP

El primer ministro añadió que Canadá está lista para reiniciar detalladas negociaciones con Washington, también puede esperar ‘si es lo que tiene que pasar’

CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que los aranceles que EU ha impuesto al acero, al aluminio, a los productos forestales y a los automóviles de Canadá “vulneran” los acuerdos que Ottawa ha firmado con Washington.

“Hay una serie de medidas arancelarias que Estados Unidos ha impuesto y que vulneran el acuerdo vigente: aranceles al acero, al aluminio, a los automóviles y a los productos forestales. Estas medidas no son coherentes con el acuerdo actual”, declaró Carney durante una rueda de prensa.

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“Esperamos poder sentarnos a negociar. Hemos mantenido intercambios sobre estas cuestiones, tanto para comprender lo que ellos, usaré su término, suelen denominar ‘irritantes comerciales’”, continuó.

Carney justificó la falta de progreso en las negociaciones con Washington, que están estancadas desde octubre de 2025 por decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, porque “las cosas no son normales” desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca.

“La situación ha cambiado fundamentalmente. Lo entendemos. Por eso estamos concentrados en hacer a Canadá más fuerte, más independiente y más próspero”, explicó.

El miércoles, Carney afirmó que “Estados Unidos no dicta la negociación” que los dos países están manteniendo sobre temas comerciales, incluida la revisión del T-MEC, después de que medios canadienses revelasen que Washington ha solicitado una “cuota de entrada”, en forma de concesiones, para descongelar las negociaciones.

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