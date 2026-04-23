Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 abril 2026
    Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump
    Trump agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun. AP.

El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada

WASHINGTON.- Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras ambas partes buscan un acuerdo de paz definitivo.

TE PUEDE INTERESAR: A Trump le gusta el bloqueo naval pero Irán es muy distinto de Venezuela y Cuba

Trump recibió este jueves en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

“¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.

La de este jueves es la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hizbulá, que ha causado más de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

En las conversaciones de paz no participa Hizbulá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Cese Al Fuego
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, llamó a reforzar la prevención desde casa ante amenazas vinculadas a retos virales en escuelas.

Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia
El secreto del nuevo logo panista

El secreto del nuevo logo panista
true

A Sheinbaum se le vino el mundo (exterior) encima

Video captó detonaciones contra Carolina Flores en CDMX; autoridades analizan la grabación como prueba clave en el caso de feminicidio.

Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’

Junto a Abel, la persona de mayor confianza del ‘Guano’, también cayeron operador financiero y encargado de compra de armas, drones y explosivos.

Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
El recorrido iniciará en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 19:00 horas, avanzando por la calle Juárez con la participación de tunas universitarias que ambientarán el trayecto.

Recorrido cultural llenará de ambiente norteño las calles del Centro Histórico en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Atención. El caso pone en el foco las condiciones laborales y las denuncias de acoso en compañías lideradas por figuras de internet.

¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación