Sismo de 5.5 remece los Andes de Perú; deja al menos 5 muertos y 20 heridos

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    Sismo de 5.5 remece los Andes de Perú; deja al menos 5 muertos y 20 heridos
    Deja varias viviendas desplomadas y afectó parte de la estructura de la iglesia y el convento de la localidad que constituyen patrimonio histórico. AP

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego’ del Pacífico.

LIMA.-Un sismo de magnitud 5.5 remeció la víspera en una región de los Andes de Perú y dejó al menos a 5 muertos, más de 20 heridos y 300 damnificados, indicaron las autoridades el domingo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo el sábado a las 21:24, hora local, (0224 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a dos kilómetros (1.24 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).

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“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas”, dijo Luis Vásquez, jefe de la defensa civil, a la agencia estatal de noticias Andina. “Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”.

El tipo de construcciones en esa zona andina con material rústico de adobe “se ha sumado para que el impacto y los daños sean mayores”, declaró Vásquez a los medios.

Socorristas atienden la emergencia y continúan con labores de búsqueda y rescate, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sin que por el momento se conozca un número preciso de desaparecidos. También brigadas de salud acudieron a la zona para atender a los lesionados, agregó.

Varias horas después de ocurrido el sismo, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró en declaraciones a la estatal Radio Nacional que se ha desplegado la ayuda para los afectados y se está “actuando con rapidez”.

El mandatario adelantó que viajará a la zona, al tiempo que el titular del Consejo de Ministros, Enrique Arroyo, el ministro de Defensa, Javier Flores, y otros funcionarios recorren el área Chongos Bajo junto a las autoridades locales.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, precisó que entre las víctimas ya han sido identificados un joven de 18 años y cuatro adultos mayores entre 69 y 73 años.

Imágenes reproducidas por medios locales captaron los momentos de angustia de familiares de las víctimas en una de las zonas más afectadas denominada Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, en Junín, y pobladores permanecían cubiertos con mantas en los exteriores de sus viviendas severamente dañadas.

En la zona de preminente tradición agrícola y ganadera, también se observaron varios animales bajo los escombros.

“Mi vivienda ha quedado destrozada” comentó Hermenegilda Guamalato a la radio “Exitosa”. Angustiada, pidió ayuda para conseguir un lugar donde pueda permanecer con sus tres hijos en la comunidad de Huayucachi, en la aledaña provincia de Huancayo también afectada por el sismo.

El alcalde de esa localidad, Miller Vásquez, dijo a la estación radial que al menos 50 viviendas “han quedado inhabitables”, aunque el levantamiento de información continua. Aseguró que se ha desplegado ayuda como entrega de frazadas, carpas y víveres para los damnificados.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7.9 que dejó casi 600 muertos.

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