Sismo de 5.2 grados de magnitud remece el suroeste de Perú sin dejar afectados

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    Sismo de 5.2 grados de magnitud remece el suroeste de Perú sin dejar afectados
    Después de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, Perú y Panamá han sido otros de los territorios latinoamericanos que han sufrido movimientos telúricos de magnitud superior a 7 durante 2026. ESPECIAL.

El movimiento telúrico se registró cerca de Quilca, en Arequipa, y no dejó víctimas mortales ni daños materiales, según las autoridades

LIMA.-Un sismo de 5.2 grados de magnitud se registró el domingo en una ciudad del suroeste de Perú, sin ocasionar víctimas o daños materiales, informaron las autoridades, mientras continúan las evaluaciones en las zonas cercanas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el temblor se produjo a las 08:43 hora local (13.43 GMT) y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al sureste de la ciudad costera de Camaná, en el departamento de Arequipa. El temblor tuvo una profundidad de 44.9 kilómetros.

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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aseguró en su cuenta de X que fue percibido por los habitantes de la zona entre “leve y moderado”, por lo que continúa la evaluación en zonas vulnerables.

El COE descartó una alerta de tsunami en las costas de Perú.

Perú se encuentra en el llamado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, por lo que presenta una frecuente actividad sísmica.

En agosto, un sismo de magnitud 6.7 en una región de los Andes dejó dos heridos y afectaciones en varias viviendas y centros de salud y educativos, mientras en julio un temblor de 5.5 grados en la región de Junín, dejó seis fallecidos y 30 heridos.

El viernes un potente terremoto de 7.7 grados de magnitud azotó el sur de Panamá dejando 27 lesionados.

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