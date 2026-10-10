Terremoto en Panamá de magnitud 7,7 deja cientos de evacuados y daños materiales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El fuerte sismo afectó más de 400 edificaciones. No se reportan víctimas mortales y el Canal de Panamá opera con normalidad.
Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá hoy 10 de octubre, generando momentos de pánico entre los habitantes y daños materiales en distintas zonas del país. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia de viviendas, locales comerciales y oficinas tras el fuerte movimiento telúrico.
Las autoridades locales reportan más de 400 edificaciones dañadas, las cuales presentan grietas, colapsos parciales y afectaciones en sus estructuras. Equipos de emergencia y protección civil avanzan en las labores de inspección para descartar riesgos mayores en las áreas más afectadas.
SIN VÍCTIMAS MORTALES Y CON OPERACIONES NORMALES EN EL CANAL
No se registran víctimas mortales ni heridos de gravedad hasta el momento. La rápida respuesta de los ciudadanos ante las alarmas y las labores de evacuación previnieron pérdidas humanas durante la emergencia.
El Canal de Panamá opera con total normalidad, según confirmaron los encargados de la vía interoceánica. A diferencia de lo ocurrido en otros puntos del país, la infraestructura clave del canal no sufrió afectaciones operativas ni daños que pongan en riesgo el tránsito de embarcaciones.
SITUACIÓN EN EL PAÍS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
El evento sísmico ocurre poco después de otros temblores recientes en países vecinos como Colombia y Venezuela. Sin embargo, el balance en suelo panameño resalta por la efectividad de los protocolos de evacuación, los cuales evitaron pérdidas de vidas a pesar de la alta magnitud del fenómeno.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada por canales oficiales y estar alertas ante posibles réplicas en las próximas horas.