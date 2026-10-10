Terremoto en Panamá de magnitud 7,7 deja cientos de evacuados y daños materiales

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá hoy 10 de octubre, generando momentos de pánico entre los habitantes y daños materiales en distintas zonas del país. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia de viviendas, locales comerciales y oficinas tras el fuerte movimiento telúrico.

Las autoridades locales reportan más de 400 edificaciones dañadas, las cuales presentan grietas, colapsos parciales y afectaciones en sus estructuras. Equipos de emergencia y protección civil avanzan en las labores de inspección para descartar riesgos mayores en las áreas más afectadas.

SIN VÍCTIMAS MORTALES Y CON OPERACIONES NORMALES EN EL CANAL

No se registran víctimas mortales ni heridos de gravedad hasta el momento. La rápida respuesta de los ciudadanos ante las alarmas y las labores de evacuación previnieron pérdidas humanas durante la emergencia.

El Canal de Panamá opera con total normalidad, según confirmaron los encargados de la vía interoceánica. A diferencia de lo ocurrido en otros puntos del país, la infraestructura clave del canal no sufrió afectaciones operativas ni daños que pongan en riesgo el tránsito de embarcaciones.