Terremoto en Panamá de magnitud 7,7 deja cientos de evacuados y daños materiales

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    Terremoto en Panamá de magnitud 7,7 deja cientos de evacuados y daños materiales
    Daños materiales y en el suelo tras el terremoto de Panamá. VANGUARDIA

El fuerte sismo afectó más de 400 edificaciones. No se reportan víctimas mortales y el Canal de Panamá opera con normalidad.

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá hoy 10 de octubre, generando momentos de pánico entre los habitantes y daños materiales en distintas zonas del país. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia de viviendas, locales comerciales y oficinas tras el fuerte movimiento telúrico.

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Las autoridades locales reportan más de 400 edificaciones dañadas, las cuales presentan grietas, colapsos parciales y afectaciones en sus estructuras. Equipos de emergencia y protección civil avanzan en las labores de inspección para descartar riesgos mayores en las áreas más afectadas.

SIN VÍCTIMAS MORTALES Y CON OPERACIONES NORMALES EN EL CANAL

No se registran víctimas mortales ni heridos de gravedad hasta el momento. La rápida respuesta de los ciudadanos ante las alarmas y las labores de evacuación previnieron pérdidas humanas durante la emergencia.

El Canal de Panamá opera con total normalidad, según confirmaron los encargados de la vía interoceánica. A diferencia de lo ocurrido en otros puntos del país, la infraestructura clave del canal no sufrió afectaciones operativas ni daños que pongan en riesgo el tránsito de embarcaciones.

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SITUACIÓN EN EL PAÍS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El evento sísmico ocurre poco después de otros temblores recientes en países vecinos como Colombia y Venezuela. Sin embargo, el balance en suelo panameño resalta por la efectividad de los protocolos de evacuación, los cuales evitaron pérdidas de vidas a pesar de la alta magnitud del fenómeno.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada por canales oficiales y estar alertas ante posibles réplicas en las próximas horas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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