De la Espriella rompe diálogo con grupos armados de Colombia con ‘mano dura’

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Internacional
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    De la Espriella rompe diálogo con grupos armados de Colombia con ‘mano dura’
    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presta juramento en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. AP

“La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció el mandatario ultraderechista colombiano

Bajo la premisa de recuperar el orden y la autoridad, el nuevo presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció una estrategia de “mano dura” que incluye el cierre del diálogo con los grupos armados, las fumigaciones de plantaciones de drogas con herbicidas de nueva generación, la construcción de megacárceles y una ofensiva armada contra el narcoterrorismo.

”Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó ante un centenar de uniformados en el Cantón Militar Pichincha de Cali en su discurso inaugural, mientras los invitados a la ceremonia de investidura seguían el acto desde la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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Y descartó de plano continuar el diálogo con los grupos armados, como lo habían hecho las administraciones que le precedieron. “La opción del diálogo está completamente agotada”, disparó.

De la Espriella cuestionó el trato que el Estado ha dado históricamente a estos grupos y aseguró que su gobierno asumirá una posición más confrontativa frente al crimen. “El Estado históricamente fue lo suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice. En la hora del Tigre (el apodo con que lo llaman, NDR) será contundente y confrontativo contra el crimen”, expresó.

Para estas políticas, De la Espriella contará con la asistencia directa de Washington. Estados Unidos ha anunciado su intención de proporcionar mil millones de dólares en ayuda para las políticas económicas y de seguridad del nuevo presidente, aliado de Donald Trump.

”Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar mil millones de dólares en ayuda como parte de un paquete de seguridad para apoyar al gobierno del presidente de la Espriella en la implementación de nuestros objetivos comunes”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

El combate al narcotráfico ocupará otro de los principales frentes de la política de seguridad del flamante mandatario colombiano. De hecho, anunció que retomará las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos mediante el uso de nuevos herbicidas, una medida que durante años ha generado controversia en Colombia por sus posibles efectos ambientales y sanitarios. “Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, aseguró.

El mandatario vinculó directamente el crecimiento de los cultivos de coca con la expansión de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al conflicto armado. “La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción”, afirmó, y sostuvo que los cultivos también han contribuido a la destrucción de las selvas, al desplazamiento de comunidades campesinas y al fortalecimiento del “combustible para el narcoterrorismo”.

DROGAS, INSEGURIDAD Y CONFLICTO EN COLOMBIA

De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró en 2024 unas 261 mil hectáreas cultivadas con coca, un incremento de 3.5 % frente al año anterior.

El plan de De la Espriella también contempla un endurecimiento del sistema penitenciario, pues propone construir “megacárceles” para recluir a los integrantes de las organizaciones que representen una mayor amenaza para la seguridad nacional. Ahora -dijo- “deberán someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y de su fuerza pública”, porque “no habrá impunidad: los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia”.

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El conflicto armado en Colombia incluye guerrillas activas, disidencias y bandas criminales que operan en las regiones rurales y están financiadas por economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Las estructuras ilegales suman cerca de 28 mil 800 integrantes, lo que evidencia un crecimiento sostenido en los últimos años.

Entre esos grupos figura el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC), la estructura narcotraficante y paramilitar más grande del país, con una fuerte presencia en zonas de Urabá y en corredores de exportación de cocaína; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más antigua de Colombia, enfocada en la confrontación armada y el control territorial en departamentos como Arauca y el Catatumbo; y las disidencias de las FARC, Facciones que no firmaron o abandonaron el acuerdo de paz de 2016, divididas en bloques como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, activas en el sur del país.

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