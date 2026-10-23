Sismo en región china del Tíbet provoca derrumbes y deja al menos 16 muertos

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    Sismo en región china del Tíbet provoca derrumbes y deja al menos 16 muertos
    En esta foto difundida por la agencia de noticias Xinhua, los bomberos inspeccionan las viviendas de una aldea afectada por un terremoto en el condado de Baqen, en la ciudad de Nagqu, en la Región Autónoma del Tíbet de China. AP.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban tras el desplome de al menos 339 viviendas y 20 cobertizos para ganado, indicó la oficina de medios de Nagqu

BEIJING.- Un sismo de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino la noche del jueves, matando al menos a 16 personas, hiriendo a 54 y derrumbando cientos de viviendas en la ciudad norteña de Nagqu, reportaron medios oficiales.

Más de mil 600 personas del condado local fueron desplegadas para las tareas de rescate. Suministros que incluían mil unidades de vivienda prefabricadas, alrededor de 3 mil tiendas de campaña y camas plegables, así como linternas y ropa de invierno llegaron a la región.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local, con epicentro a 191 kilómetros (119 millas) al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros (11 millas).

La agencia estadounidense registró al menos siete réplicas con magnitud entre 4.3 y 5.2, todas ellas con una profundidad de alrededor de 10 kilómetros (6 millas), según su sitio web.

La agencia oficial china de noticias Xinhua publicó el viernes que las comunicaciones en parte de la región azotada por el sismo s e habían visto afectadas. Las autoridades ferroviarias locales han tomado medidas de emergencia para detener los trenes que pasan por la región.

El terremoto también provocó desprendimientos de rocas que han obligado a las autoridades locales a cerrar un tramo de la Carretera Nacional 317, permitiendo el paso sólo a vehículos de emergencia, rescate y apoyo oficial al tiempo que los equipos trabajaban para despejar los escombros, según Xinhua.

Se esperan nevadas intermitentes en la región afectada por el sismo durante los próximos tres días, señaló Xinhua.

Fue el mayor terremoto en la región en los últimos cinco años, reportó la televisora nacional china CCTV.

El presidente chino Xi Jinping pidió esfuerzos totales en las operaciones de rescate y ayuda médica.

Nagqu está a más de 300 kilómetros (186 millas) al norte de la capital del Tíbet, Lhasa.

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