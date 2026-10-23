“El primer mandato de Trump fue un juego de niños comparado con el actual”: Marc Lacey, director editorial del medio más influyente del mundo

BOGOTÁ, COLOMBIA.— La segunda presidencia de Donald Trump representa un desafío para la libertad de prensa en Estados Unidos mucho mayor que el experimentado durante su primer mandato, aseguró Marc Lacey, director editorial de The New York Times, durante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2026, celebrada en Bogotá. “Pensábamos que el primer mandato había sido intenso. Viéndolo ahora, fue un juego de niños”, afirmó el periodista durante una conversación con Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM). Lacey explicó que el principal cambio respecto a la primera administración de Trump es que sus declaraciones públicas tienen ahora consecuencias mucho más inmediatas.

Durante su primer periodo presidencial, recordó, los medios debatían si debían informar sobre todas las declaraciones del mandatario, debido a que muchas de ellas nunca se materializaban. Actualmente, señaló, una publicación de Trump en su plataforma Truth Social puede convertirse pocos días después en una orden ejecutiva o derivar en restricciones contra periodistas. “Es mejor tomar en serio lo que dice, porque realmente está actuando en consecuencia”, sostuvo.

ATAQUES CONSTANTES CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Al ser cuestionado por Ramos sobre la vigencia de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa, Lacey describió un ambiente de presión permanente. “Los ataques contra los medios, contra The New York Times, son verdaderamente incesantes”, aseguró. El director editorial calificó algunas de las acciones de la administración Trump contra organizaciones periodísticas como violaciones constitucionales y afirmó que nunca había experimentado una confrontación de semejante intensidad entre la presidencia y la prensa. Lacey, quien anteriormente cubrió la Casa Blanca durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, reconoció que la relación entre el poder político y los medios ha sido históricamente adversarial, pero sostuvo que la situación actual es excepcional. Explicó que el departamento jurídico de The New York Times desempeña hoy una función esencial para defender la libertad de prensa y anticipar posibles acciones gubernamentales contra su trabajo periodístico.

PERIODISTAS ENFRENTAN AMENAZAS INCLUSO EN SUS HOGARES Uno de los momentos más preocupantes de la conversación ocurrió cuando Lacey describió las condiciones en las que trabajan los reporteros políticos en Estados Unidos. Afirmó que, durante algunos actos de campaña, los periodistas son señalados públicamente como enemigos del pueblo, provocando reacciones hostiles entre los asistentes. Relató que en ciertos eventos se han producido enfrentamientos físicos y que los reporteros pueden sentirse amenazados cuando los dirigentes políticos dirigen los ataques verbales hacia las áreas reservadas para la prensa. La intimidación, agregó, también se extiende fuera de los actos públicos. Los periodistas enfrentan ataques en redes sociales, confrontaciones en la calle y la divulgación de información sobre sus domicilios y familiares. “Hay muchísimo que soportar hoy en día como periodista político”, reconoció.

LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE, BAJO PRESIÓN Durante la entrevista, Martha Ramos planteó si el sistema judicial estadounidense también podría verse debilitado por las tensiones políticas. Lacey respondió que el modelo de contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial enfrenta una prueba particularmente exigente. “El sistema no ha fracasado, no ha colapsado. Sigue funcionando, pero está siendo sometido a una prueba muy severa”, señaló.

El periodista sostuvo que el Congreso, actualmente bajo control republicano, ha permitido avanzar buena parte de la agenda presidencial sin ejercer suficientes contrapesos. Respecto al Poder Judicial, explicó que algunas resoluciones han limitado las iniciativas de Trump, mientras que otras han respaldado sus decisiones, generando cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones. En este contexto, consideró que las próximas elecciones intermedias serán especialmente importantes para el equilibrio político estadounidense.

LA PRENSA DEBE UNIRSE FRENTE A LAS AMENAZAS Lacey también advirtió sobre la situación de los periódicos locales en Estados Unidos, miles de los cuales han desaparecido durante las últimas décadas. Explicó que muchos medios pequeños carecen de recursos para sostener departamentos jurídicos capaces de enfrentar conflictos con el gobierno. Por ello, defendió la necesidad de que las organizaciones periodísticas actúen conjuntamente, independientemente de sus diferencias editoriales o ideológicas. Señaló que The New York Times participa en acciones legales y esfuerzos colectivos que buscan proteger no solamente a sus periodistas, sino también al conjunto de la industria informativa.

UNA LECCIÓN DE LOS PERIODISTAS MEXICANOS En otro momento de la conversación, Lacey recordó su experiencia como corresponsal en México y expresó su reconocimiento a los periodistas latinoamericanos que enfrentan amenazas por investigar al crimen organizado y al poder político. Explicó que, cuando cubría temas relacionados con los cárteles del narcotráfico, eran los reporteros locales quienes enfrentaban los mayores riesgos. Manifestó su respeto por los periodistas mexicanos y colombianos que continúan investigando a pesar de las amenazas contra su seguridad. “Me inspira ese compromiso. Creo que tenemos mucho que aprender de él”, expresó.