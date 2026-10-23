Exhiben a directivos del INE en fiestas de proveedor electoral tras contrato de mil 173 mdp

Taddei no es la única que convive con José Casillas; funcionarios de alto nivel son asiduos a reuniones sociales que convoca el proveedor. Funcionarios de alto nivel como Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios del INE; Enma Patricia García, directora de Recursos Financieros e involucrada en contrataciones electorales; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática, son asiduos a las reuniones sociales que convoca el proveedor, con quien han pactado contratos de asignación directa. Las empresas beneficiadas son propiedad de Hernández Casillas.

La UIF ha ubicado al empresario como la cabeza de una red de empresas que simulan competencia y operan como factureras en la contratación de material electoral.

Las empresas indagadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Iliana Araceli Hernández Gómez, una de las funcionarias más cercanas a Taddei, asignó en 2021, en su calidad de secretaria ejecutiva del instituto electoral de Oaxaca, un contrato por 32 millones de pesos a Corporativo Zeg, de Hernández Casillas. Ella, junto con Mario Burciaga, festejó recientemente con Hernández Casillas la asignación de un contrato por mil 173 millones de pesos para la empresa Cosmocolor, para producir la credencial electoral.

Latinus difundió el miércoles un video de una celebración por la asignación de ese contrato, convocada por Hernández Casillas. Dicho festejo ocurrió el 10 de diciembre del año pasado en una residencia de Jardines del Pedregal. Asistieron también el representante de Cosmocolor, Fernando Marón Kahwagi, y Ramón Mondragón, encargado de producir el QR que lleva la credencial de elector, ambos cercanos a Hernández. “¡Salud! a la presidenta Guadalupe Taddei por su apoyo en el proyecto. ¡Felicidades por la credencial de elector!”, festeja Hernández Casillas mientras filma la escena y pide a los funcionarios del INE ahí presentes que manden un saludo a Taddei, quien, por motivos de trabajo, no acudió a esa fiesta. Fuentes internas del INE aseguraron que Hernández Casillas organizó el año pasado dos reuniones más para celebrar el cumpleaños de Taddei: una fue en un restaurante de la colonia San Miguel Chapultepec y otra en una residencia del Pedregal, a donde acudieron los funcionarios mencionados.

REFORMA accedió a videos y fotos de las celebraciones. El consejero Arturo Castillo consideró grave que personal del INE acuda a este tipo de eventos, pues genera la percepción de que son cercanos a un proveedor cuando son empleados de un órgano autónomo e independiente. “No solamente hay que ser honestos, hay que parecer honestos y hay ciertos actos que generan suspicacias alrededor del árbitro”, señaló Castillo. La consejera Carla Humphrey advirtió que esto es consecuencia de que el Congreso entregó un “superpoder” a Taddei para nombrar a directores.