Leo Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su ’excepcional trayectoria deportiva’

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    Leo Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su ’excepcional trayectoria deportiva’
    Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en España por su trayectoria, sus títulos y su labor solidaria. VANGUARDIA/ARCHIVO

Messi fue reconocido en Oviedo por su trayectoria, sus títulos y su compromiso con la educación y la salud infantil.

El astro argentino, Lionel Messi, sumó un nuevo reconocimiento a su carrera este viernes 23 de octubre, al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor, en Oviedo, España. El futbolista argentino fue recibido con una ovación del público cuando subió al escenario para aceptar la distinción de manos de la princesa Leonor.

El galardón reconoce tanto sus resultados dentro de la cancha como su trayectoria sostenida y su compromiso social. La Fundación Princesa de Asturias destacó su palmarés, su talento y las iniciativas que promueven el acceso a la educación y la atención médica para niños en situación vulnerable.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva, deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, señaló la presentadora al leer los motivos del reconocimiento.

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La explicación concluyó con una mención a su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Messi recibió la medalla entre aplausos y compartió el momento con su esposa, Antonela Roccuzzo, quien lo acompañó durante la ceremonia.

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A diferencia de otros premiados, el delantero no ofreció un discurso al recibir la distinción. Sin embargo, en junio pasado, cuando se anunció que sería reconocido, compartió unas palabras sobre el significado del premio y la importancia de transmitir valores a las nuevas generaciones.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, expresó entonces.

El reconocimiento llega después de una carrera que lo llevó a convertirse en una de las figuras más destacadas del fútbol mundial. Con el Barcelona conquistó títulos nacionales e internacionales; con la selección argentina ganó la Copa América de 2021 y 2024, además de la Copa del Mundo de Qatar 2022. También levantó la Copa de la Liga de Estados Unidos con el Inter Miami.

La fundación organizadora resaltó precisamente esa continuidad deportiva, acompañada de iniciativas solidarias dirigidas a la infancia. De esta manera, el premio reconoce una trayectoria que combina resultados competitivos, presencia internacional y trabajo social.

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Antes de la entrega, Messi participó en una audiencia con la princesa de Asturias en el Hotel Reconquista, junto con otros galardonados. Durante el encuentro, los premiados recibieron sus medallas y posaron para la fotografía oficial.

La visita también estuvo marcada por el recibimiento de aficionados. Un día antes de la ceremonia, decenas de seguidores se reunieron para verlo y conseguir una fotografía o un autógrafo. El argentino se acercó a algunos de ellos, en una muestra del interés que despierta su figura fuera de los estadios.

Además, el futbolista acudió a un encuentro con niños y adolescentes en un estadio, donde agradeció el cariño de quienes asistieron para verlo. “Antes que nada quiero agradecer todo el cariño. Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme y un privilegio. Espero que este ratito que tenemos lo podamos disfrutar y pasarla bien”, dijo ante los asistentes.

UNA CEREMONIA CON OCHO PREMIOS INTERNACIONALES

La edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias reconoció a personalidades e instituciones de distintos ámbitos, desde las artes y las letras hasta la ciencia, la cooperación internacional y el deporte.

Entre los galardonados figuran el escritor Julian Barnes, la artista Patti Smith y el estudio de animación japonés Studio Ghibli. En investigación científica y técnica fueron reconocidos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer.

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Tras la ceremonia, Messi tenía previsto regresar a Estados Unidos para continuar con sus compromisos con el Inter Miami, que enfrentará a los New York Red Bulls en Nueva Jersey.

La distinción recibida en Oviedo se incorpora así a una lista de reconocimientos que refleja el alcance internacional de su carrera, dentro y fuera del fútbol, y su influencia en distintas generaciones de aficionados.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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