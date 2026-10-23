Leo Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su ’excepcional trayectoria deportiva’

El galardón reconoce tanto sus resultados dentro de la cancha como su trayectoria sostenida y su compromiso social. La Fundación Princesa de Asturias destacó su palmarés, su talento y las iniciativas que promueven el acceso a la educación y la atención médica para niños en situación vulnerable.

El astro argentino, Lionel Messi , sumó un nuevo reconocimiento a su carrera este viernes 23 de octubre, al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor, en Oviedo, España. El futbolista argentino fue recibido con una ovación del público cuando subió al escenario para aceptar la distinción de manos de la princesa Leonor.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva, deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, señaló la presentadora al leer los motivos del reconocimiento.

La explicación concluyó con una mención a su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Messi recibió la medalla entre aplausos y compartió el momento con su esposa, Antonela Roccuzzo, quien lo acompañó durante la ceremonia.

CINCO DÉCADAS DE ÉXITOS Y UN MENSAJE PARA LOS JÓVENES

A diferencia de otros premiados, el delantero no ofreció un discurso al recibir la distinción. Sin embargo, en junio pasado, cuando se anunció que sería reconocido, compartió unas palabras sobre el significado del premio y la importancia de transmitir valores a las nuevas generaciones.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, expresó entonces.

El reconocimiento llega después de una carrera que lo llevó a convertirse en una de las figuras más destacadas del fútbol mundial. Con el Barcelona conquistó títulos nacionales e internacionales; con la selección argentina ganó la Copa América de 2021 y 2024, además de la Copa del Mundo de Qatar 2022. También levantó la Copa de la Liga de Estados Unidos con el Inter Miami.

La fundación organizadora resaltó precisamente esa continuidad deportiva, acompañada de iniciativas solidarias dirigidas a la infancia. De esta manera, el premio reconoce una trayectoria que combina resultados competitivos, presencia internacional y trabajo social.

MESSI SE REUNIÓ CON LA PRINCESA LEONOR Y CONVIVIÓ CON AFICIONADOS

Antes de la entrega, Messi participó en una audiencia con la princesa de Asturias en el Hotel Reconquista, junto con otros galardonados. Durante el encuentro, los premiados recibieron sus medallas y posaron para la fotografía oficial.

La visita también estuvo marcada por el recibimiento de aficionados. Un día antes de la ceremonia, decenas de seguidores se reunieron para verlo y conseguir una fotografía o un autógrafo. El argentino se acercó a algunos de ellos, en una muestra del interés que despierta su figura fuera de los estadios.

Además, el futbolista acudió a un encuentro con niños y adolescentes en un estadio, donde agradeció el cariño de quienes asistieron para verlo. “Antes que nada quiero agradecer todo el cariño. Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme y un privilegio. Espero que este ratito que tenemos lo podamos disfrutar y pasarla bien”, dijo ante los asistentes.

UNA CEREMONIA CON OCHO PREMIOS INTERNACIONALES

La edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias reconoció a personalidades e instituciones de distintos ámbitos, desde las artes y las letras hasta la ciencia, la cooperación internacional y el deporte.

Entre los galardonados figuran el escritor Julian Barnes, la artista Patti Smith y el estudio de animación japonés Studio Ghibli. En investigación científica y técnica fueron reconocidos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer.