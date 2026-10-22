Las noticias más importantes del 22 de octubre en México

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    Las noticias más importantes del 22 de octubre en México
    Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más. ARCHIVO VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío 3 a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

‘Encontramos fraudes’... Sheinbaum revela por qué cambiaron la Modalidad 40 del IMSS: Sheinbaum explicó por qué el IMSS ajustó la Modalidad 40. Conoce qué cambia, a quiénes afecta y qué pasará con los asegurados inscritos.

En México la crisis de desapariciones se ha agravado; la impunidad supera el 98%, denuncia la ONU: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba más de 131 mil reportes.

¿Adiós al efectivo en México?... Congreso aprueba ley con la que se restringe el uso de efectivo en operaciones bancarias: México aprueba la Ley de Economía Digital para impulsar pagos electrónicos. Conoce qué cambia, cómo funcionará y qué pasará con el efectivo.

Gobierno de Edomex mantendrá diálogo con madres buscadoras; tras 36 horas levantan bloqueo en la México-Toluca: La Secretaría General de Gobierno mantendrá mesas de trabajo permanentes con el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia.

Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones por presuntos vínculos con proveedores: La presidenta del INE aseguró que no cederá ante ataques ni presiones y defenderá la autonomía institucional del organismo.

MUNDO

Alerta Mundial... Confirman primera muerte en humanos del virus Shamonda en Francia; no existen vacunas para prevenir la infección: Francia investiga la primera muerte humana asociada al virus Shamonda. Conoce cómo se transmite, qué síntomas causa en animales y por qué no existe una vacuna.

Concluye la carrera para corregir una falla de PHP, un lenguaje de programación vital para el 70% de los sitios web del mundo: La división cibernética del FBI advirtió que las vulnerabilidades podrían permitir que actores maliciosos ejecuten código de forma remota en el lenguaje de programación PHP.

Miles de manifestantes salen a las calles de Paris pese a prohibición de protestas: Los organizadores de la protesta en París dijeron que un tribunal administrativo de la ciudad revocó una prohibición emitida por la policía.

COAHUILA

Secundaria 13 de La Unión en Torreón seguirá sin clases presenciales tras hechos de violencia; aún no hay fecha para reabrir: El plantel mantiene clases a distancia mientras avanzan las obras de rehabilitación y la atención psicológica a alumnos y maestros.

Protección Civil prohibe recorridos al interior del Hotel La Torre por fiesta de Halloween: Lumina Nights se anunció para el 24 de octubre en el abandonado Hotel La Torre de Saltillo, con un pase exclusivo que incluye recorridos del terror al interior del inmueble.

Enfermero de Torreón encara a dirigente nacional del PAN durante protesta del IMSS en la CDMX: Un enfermero originario de Torreón confrontó a Jorge Romero Herrera durante una protesta de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México, al cuestionar la participación de actores políticos en el movimiento.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Cómo operaba ‘Resistencia’?... la empresa con la que supuestamente Edson Álvarez vendía certificados de COVID-19 para benefició de famosos: Conoce cómo habría operado Resistencia, la plataforma señalada por vender certificados falsos de COVID-19, según las acusaciones contra Edson Álvarez.

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights: No te pierdas de las actividades que llegan este fin de semana, porque hay bastantes.

Carlos Acevedo renueva con Santos Laguna hasta 2030 al ritmo de ‘Thriller’: La renovación del portero se anunció antes del partido contra Pumas, con una puesta en escena que combinó futbol, música de los ochenta y el ambiente de Halloween.

- Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: “No censurado”: La agrupación defendió la importancia de dar voz a los migrantes tras las críticas contra NPR.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

No te confundas en el periodo de registro: Diferencias entre Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar: Estos programas están dirigidos a mujeres de hasta la tercera edad, pero con algunas diferencias.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Ante el aumento de la inflación que a finales de marzo, el precio de las frutas y verduras aumentó en un 10.75 en comparación del mes de febrero de este mismo año.

¿Qué está provocando la inflación persistente?
México cuenta con controles de vigilancia epidemiológica para monitorear el posible ingreso de patógenos.

¿El virus Shamonda puede llegar a México? Lo que se sabe tras el primer caso en humanos en Francia
Transportar personas en la caja de una camioneta puede costar hasta 2,932 pesos en carreteras federales.

Multarán con 2 mil 932 pesos (25 UMAs) a todas las camionetas que continúen aplicando esta práctica común en México en carreteras federales
La agrupación defendió la importancia de dar voz a los migrantes tras las críticas contra NPR por omitir inicialmente un discurso del periodista Félix Contreras en su presentación musical.

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Jackson Chourio, de los Brewers de Milwaukee, y Drew Rasmussen, de los Rays de Tampa Bay, serán dos de las figuras a seguir en la Serie Mundial 2026, donde ambas franquicias buscarán conquistar su primer título de Grandes Ligas.

Serie Mundial 2026: Rays y Brewers buscan su primera corona; horario, abridores y dónde ver
Dos goles en dos partidos más y Kane se convertirá convertirse en el dueño absoluto de una marca reservada para los mejores goleadores de Europa.

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