Las noticias más importantes del 22 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío 3 a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ ‘Encontramos fraudes’... Sheinbaum revela por qué cambiaron la Modalidad 40 del IMSS: Sheinbaum explicó por qué el IMSS ajustó la Modalidad 40. Conoce qué cambia, a quiénes afecta y qué pasará con los asegurados inscritos.

➔ En México la crisis de desapariciones se ha agravado; la impunidad supera el 98%, denuncia la ONU: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba más de 131 mil reportes.

➔ ¿Adiós al efectivo en México?... Congreso aprueba ley con la que se restringe el uso de efectivo en operaciones bancarias: México aprueba la Ley de Economía Digital para impulsar pagos electrónicos. Conoce qué cambia, cómo funcionará y qué pasará con el efectivo.

➔ Gobierno de Edomex mantendrá diálogo con madres buscadoras; tras 36 horas levantan bloqueo en la México-Toluca: La Secretaría General de Gobierno mantendrá mesas de trabajo permanentes con el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia.

➔ Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones por presuntos vínculos con proveedores: La presidenta del INE aseguró que no cederá ante ataques ni presiones y defenderá la autonomía institucional del organismo.

MUNDO

➔ Alerta Mundial... Confirman primera muerte en humanos del virus Shamonda en Francia; no existen vacunas para prevenir la infección: Francia investiga la primera muerte humana asociada al virus Shamonda. Conoce cómo se transmite, qué síntomas causa en animales y por qué no existe una vacuna.

➔ Concluye la carrera para corregir una falla de PHP, un lenguaje de programación vital para el 70% de los sitios web del mundo: La división cibernética del FBI advirtió que las vulnerabilidades podrían permitir que actores maliciosos ejecuten código de forma remota en el lenguaje de programación PHP.

➔ Miles de manifestantes salen a las calles de Paris pese a prohibición de protestas: Los organizadores de la protesta en París dijeron que un tribunal administrativo de la ciudad revocó una prohibición emitida por la policía.

COAHUILA

➔ Secundaria 13 de La Unión en Torreón seguirá sin clases presenciales tras hechos de violencia; aún no hay fecha para reabrir: El plantel mantiene clases a distancia mientras avanzan las obras de rehabilitación y la atención psicológica a alumnos y maestros.

➔ Protección Civil prohibe recorridos al interior del Hotel La Torre por fiesta de Halloween: Lumina Nights se anunció para el 24 de octubre en el abandonado Hotel La Torre de Saltillo, con un pase exclusivo que incluye recorridos del terror al interior del inmueble.

➔ Enfermero de Torreón encara a dirigente nacional del PAN durante protesta del IMSS en la CDMX: Un enfermero originario de Torreón confrontó a Jorge Romero Herrera durante una protesta de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México, al cuestionar la participación de actores políticos en el movimiento.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?... la empresa con la que supuestamente Edson Álvarez vendía certificados de COVID-19 para benefició de famosos: Conoce cómo habría operado Resistencia, la plataforma señalada por vender certificados falsos de COVID-19, según las acusaciones contra Edson Álvarez.

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights: No te pierdas de las actividades que llegan este fin de semana, porque hay bastantes.

➔ Carlos Acevedo renueva con Santos Laguna hasta 2030 al ritmo de ‘Thriller’: La renovación del portero se anunció antes del partido contra Pumas, con una puesta en escena que combinó futbol, música de los ochenta y el ambiente de Halloween.

- Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: “No censurado”: La agrupación defendió la importancia de dar voz a los migrantes tras las críticas contra NPR.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

➔ No te confundas en el periodo de registro: Diferencias entre Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar: Estos programas están dirigidos a mujeres de hasta la tercera edad, pero con algunas diferencias.