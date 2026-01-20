Sobrevive una niña de 6 años al accidente de tren en España en el falleció su familia

Internacional
/ 20 enero 2026
    Sobrevive una niña de 6 años al accidente de tren en España en el falleció su familia
    Los restos de uno de los vagones de tren tras el choque en Adamuz, España, el 20 de enero del 2026. Foto: AP foto/Manu Fernandez

El periódico La Vanguardia informó que un agente de la Guardia Civil la encontró descalza en las vías después de que escapara por una ventana rota

BARCELONA- El rugido era ensordecedor dentro del vagón del tren mientras se salía de las vías y luego deslizaba por una pendiente pronunciada. Y luego, en medio del metal retorcido de los escombros, los gritos de los heridos y el silencio de los muertos.

Rodeada de cuerpos tras el accidente de tren en el sur de España, una niña pequeña de alguna manera emergió prácticamente ilesa.

El periódico La Vanguardia informó que un agente de la Guardia Civil la encontró descalza en las vías después de que escapara por una ventana rota.

El familiar Juan Barroso dijo a los periodistas que la niña de 6 años está en buen estado de salud después de recibir tres puntos en la cabeza en un hospital. El alcalde del pueblo de su familia, ubicado cerca de la línea ferroviaria, declaró que encontraba un poco de consuelo en el hecho de que esta niña estaba fuera de peligro.

“Son muchas personas las que las que están tristes y este fatal accidente nos ha dejado de víctimas. Pero hay que dar también con la parte positiva. Iban muchas personas también en este tren que prácticamente han salido ilesa. El milagro de la niña que también está ahí, gracias a Dios”, apuntó el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, tras observar un minuto de silencio por las víctimas el martes.

Entre ellas estaban los padres, el hermano y un primo de la niña. Al menos 41 personas murieron en el accidente que ha sacudido a la nación y ha dejado huérfana a la niña.

Los apellidos de su familia son Zamorano Álvarez, según informó el ayuntamiento, pero The Associated Press no está revelando su nombre de pila.

Punta Umbría ha declarado tres días de luto por las víctimas, incluida la familia Zamorano Álvarez. Estaban sentados en los vagones delanteros que soportaron el mayor impacto cuando un tren que venía en dirección opuesta de repente se salió de las vías por razones aún desconocidas.

El alcalde Hernández señaló que la niña está ahora con sus abuelos en un hotel en Córdoba, la ciudad más cercana al accidente.

“Es una familia tremenda, va a conseguir que esa niña tenga una vida feliz”, declaró Hernández.

