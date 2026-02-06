Steve Bannon y Jeffrey Epstein conspiraron contra el papa Francisco

Internacional
/ 6 febrero 2026
    Steve Bannon y Jeffrey Epstein conspiraron contra el papa Francisco
    Foto sin fecha y censurada, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra a Steve Bannon, a la izquierda, hablando con Jeffrey Epstein. AP/House Oversight Committee

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos del pedófilo Epstein

WASHINGTON- El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la ultima tanta de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos Bannon le dice a Epstein: “Derribemos a Francisco”, y agrega que también deberían atacar a los Clinton, el presidente de China Xi Jin Pin y a la Unión Europea.

Además, se ha publicado un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.

Las nuevas revelaciones también confirman intercambios entre Epstein y el multimillonario Elon Musk, quien le escribió en 2013 para coordinar una posible visita a sus propiedades en el Caribe.

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2,000 videos y 180,000 imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles

Por su parte, el presidente, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate Epstein.

