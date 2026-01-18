Sube a seis el número de muertos en un incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 18 enero 2026
    Sube a seis el número de muertos en un incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán
    Gente reunida mientras los bomberos intentan conrolar un enorme incendio en un centro comercial de varias plantas en Karachi, Pakistán. FOTO: AP.

La causa del siniestro no se conocía de inmediato, y se llevará a cabo una investigación

KARACHI.-Bomberos en la ciudad portuaria sureña de Karachi, en Pakistán, combatían el domingo un incendio declarado durante la noche en un centro comercial de varios pisos y que mató a seis personas, incluido un bombero, según informaron las autoridades.

El incendio comenzó tarde el sábado en Gul Plaza y se propagó con rapidez a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, según el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de emergencias de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Los Clinton rechazan testificar en el Congreso por el caso del pederasta Jeffrey Epstein

Sheikh dijo que el incendio había sido extinguido aproximadamente en un 75%, pero que los equipos necesitarían de cuatro a seis horas más para controlarlo por completo. Se recuperaron cinco cuerpos del edificio de cuatro pisos y su sótano, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas.

Los funcionarios de rescate informaron que un bombero murió mientras intentaba extinguir las llamas en los pisos superiores. Sheikh mencionó que algunas personas podrían seguir atrapadas dentro, ya que las familias continuaban buscando a sus familiares desaparecidos.

Imágenes de televisión mostraron a docenas de bomberos con equipo de protección mientras un denso humo salía del edificio dañado. Partes de la estructura colapsaron durante el incendio.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para prevenir más pérdidas.

Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a diez personas e hirió a otras 22.

Temas


Bomberos
Muertes
incendios

Localizaciones


Pakistán

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Señalan que su proyección internacional ya cuenta con una fecha conmemorativa fuera de México.

Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos
Las autoridades federales reportaron que el detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU
Señalan que se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso.

PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales
Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral
Kitty Van Der Heijden, directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria

Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria
Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox