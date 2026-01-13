Los Clinton rechazan testificar en el Congreso por el caso del pederasta Jeffrey Epstein

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton rechazaron este martes testificar en un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, al que fueron citados tras aparecer en varias imágenes y documentos.

“Cada persona tiene que decidir cuando ha visto o ha tenido suficiente y cuando están preparados para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros el momento es ahora “, aseguraron los Clinton en una carta de cuatro páginas dirigida al presidente del comité, el republicano James Comer.

Comer es el líder del Comité de Supervisión, el órgano de la cámara baja encargado de fiscalizar al Gobierno y exigir documentos oficiales, desde el que los demócratas han difundido las imágenes y documentos relacionados con Epstein y su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, antes de que la ley aprobada por ambas cámaras obligara al Departamento de Justicia a sacar a la luz todos los documentos relacionados con el caso que no estén clasificados.

“Las decisiones que has tomado y las prioridades que has establecido como presidente en relación con la investigación sobre Epstein han impedido avanzar en el descubrimiento de los hechos sobre el papel del Gobierno”, reprocharon en la misiva.

Los Clinton acusaron al republicano de haber intentado desviar la atención de los vínculos del presidente, Donald Trump, con Epstein para, en su lugar, centrarla en demócratas que también tuvieron relación con el delincuente, que se suicidó en 2019 en prisión mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Por su parte, Comer avanzó ante los medios que la próxima semana el comité iniciará los procedimientos para declarar a Bill Clinton “en desacato” al Congreso.

Pese a que la ley daba de plazo para publicar los documentos no clasificados hasta el pasado 19 de diciembre, el Departamento de Justicia solo publicó una parte de los archivos, tras argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada.

Unos días más tarde, aseguraron haber recibido un millón de nuevos documentos relacionados con el caso.

Entre los archivos que sí se hicieron públicos se encontraban los relacionados con Bill Clinton, quien tuvo una relación social con Epstein, viajando varias veces en su avión para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido de sus crímenes o haber estado en su isla.