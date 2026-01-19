Suben a 23 los muertos en incendio en centro comercial de Karachi

KARACHI.- El número de muertos por un enorme incendio en un centro comercial en la ciudad más grande de Pakistán, Karachi, aumentó a 23 el lunes, mientras que docenas de personas permanecen desaparecidas.

Aunque el incendio fue extinguido en el edificio de varios pisos Gul Plaza , las autoridades temen que el número de muertos aumente durante la búsqueda de 46 personas más, según el jefe de policía de la ciudad, Asad Raza.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia

Los cuerpos rescatados necesitará pruebas de ADN ya que los “cuerpos estaban irreconocibles”, declaró la cirujana de la policía, la doctora Summaiya Syed. Añadió que los médicos estaban recolectando muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos.

El jefe del gobierno provincial de Sindh, Murad Ali Shah, dijo en una conferencia de prensa en Karachi que los equipos de rescate estaban buscando sobrevivientes y fallecidos.

Añadió que entre los muertos en el incendio se encontraba un bombero y que el gobierno proporcionará 10 millones de rupias, es decir unos 36 mil dólares en compensación a la familia de cada persona fallecida.

Por su parte el alcalde de la ciudad, Murtaza Wahab, apuntó que la operación de rescate continuará hasta que todos los desaparecidos sean localizados.

De acuerdo al médico Abid Jalal Sheikh, responsable de los servicios de emergencias de la ciudad, se estima que el incendio se propagó rápidamente a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico.

Familiares de los desaparecidos esperaban ante el centro comercial el lunes con la esperanza de recibir noticias.

Qaiser Ali sostuvo que su esposa, su nuera y su hermana fueron de compras para una boda el sábado y estaban dentro del edificio cuando comenzó el incendio. Aseveró que había hablado con las tres por celular el domingo, pero dejaron de responder.

“No sé qué les ha pasado o si están vivas”, dijo Ali a la AP. “Estamos rezando para que todos los desaparecidos salgan a salvo”, agregó, mientras seguía tratando de contactar a sus familiares desaparecidos.

Otro hombre, Saifur Rehman, relató que estaba dentro del edificio cuando comenzó el incendio. Dijo que logró escapar, pero su hermano Mohammad Abrar, quien es dueño de una tienda en el centro comercial, se quedó atrás. Rehman dijo que teme por la seguridad de su hermano.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, pues la policía aún mantiene abierta la carpeta de investigación.

Karachi, la capital de la provincia de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a 10 personas e hirió a otras 22.

Además en el 2012 un incendio masivo en una fábrica de ropa en Karachi mató a 260 personas.