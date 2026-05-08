Suben a 37 los muertos por explosión en fábrica de fuegos artificiales en China

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    Suben a 37 los muertos por explosión en fábrica de fuegos artificiales en China
    Esta imagen se muestra a los rescatistas trabajando en el escenario de una explosión en una fábrica de pirotecnia en Guandu, Liuyang, en la provincia de Hunan, en el centro de China. AP.

En el sitio había una gran cantidad de productos o productos semiterminados que prendieron, lo que provocó explosiones continuas y esporádicas

BEIJING.- A treinta y siete personas, subió la cifra de muertos tras la explosión ocurrida esta semana en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China.

De acuerdo a la prensa estatal, las autoridades locales indicaron que una persona sigue desaparecida.

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Fue el pasado lunes que la explosión ocurrió en una planta pirotécnica en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. No obstante, al momento las autoridades han señalado que aún están investigando la causa del siniestro y ordenaron la suspensión de la fabricación de fuegos artificiales en las inmediaciones.

Asimismo los reportes iniciales apuntaron que además más de 60 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Fue el diario estatal China Daily, quien informó que la planta estaba operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, administrada por Changsha, un destacado productor de fuegos artificiales en el país.

Cabe recordar que liuyang tiene una larga historia de producción de fuegos artificiales. La organización Guinness World Records señaló que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, se atribuyó a Li Tian, un monje que vivió cerca de Liuyang durante la dinastía Tang, que data aproximadamente del 618 al 907 d.C.

Fue el pasado lunes que durante el rescate se informó que grandes cantidades de pólvora almacenadas en el área de almacenes amenazaban la seguridad de los equipos de bomberos, mientras que el colapso de muros, columnas y el techo en el área de la fábrica creó escombros, con personas atrapadas y rutas bloqueadas.

China reportó en febrero de dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el período del Año Nuevo Lunar.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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