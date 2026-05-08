Ubica Marina narcolaboratorio del ‘Mayito Flaco’ en Culiacán

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México
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    Ubica Marina narcolaboratorio del ‘Mayito Flaco’ en Culiacán
    También erradicaron un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro José Betanzos Zárate

El aseguramiento ocurrió en inmediaciones de los poblados Estancias de los García y Los Bajíos, en la zona serrana del municipio

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar)localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado por la facción de “La Mayiza” para la elaboración de drogas sintéticas, además de erradicar un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa.

La Armada de México informó que el aseguramiento ocurrió durante recorridos terrestres de vigilancia y reconocimiento en inmediaciones de los poblados Estancias de los García y Los Bajíos, en la zona serrana del Municipio.

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En el sitio, personal naval encontró infraestructura y equipo empleado para la fabricación de narcóticos sintéticos, entre ellos centrifugadoras, reactores y contenedores con químicos.

ASEGURAN 20 KILOGRAMOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Además, fueron asegurados aproximadamente 200 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas, así como diversos aditamentos utilizados en la producción de drogas.

Todo el material fue inhabilitado en el lugar por elementos navales.

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Fuentes de seguridad dijeron que el narcolaboratorio fue vinculado a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García y es señalado como jefe de la facción de Los Mayos o La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa.

Autoridades de EU lo ubican como fugitivo desde una acusación federal en San Diego por conspiración para importar y distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

“EL MAYITO FLACO” POR EL CONTROL DE SINALOA

Tras la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024, “El Mayito Flaco” asumió mayor peso en la estructura familiar y quedó como uno de los principales rivales de Los Chapitos en la disputa por el Cártel de Sinaloa, una guerra que ha golpeado principalmente a Culiacán y municipios cercanos.

Su grupo controla células dedicadas a la protección de laboratorios, rutas, sicarios, cobro y operación territorial en zonas rurales y serranas de Sinaloa, particularmente vinculadas a la producción de drogas sintéticas.

La Marina también reportó el hallazgo de un plantío de mariguana de aproximadamente 100 metros cuadrados, con una densidad estimada de 25 plantas por metro cuadrado.

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Las plantas tenían una altura aproximada de 1.60 metros, por lo que el sembradío fue erradicado e incinerado en el sitio.

SE INTENSIFICAN OPERATIVOS

La acción se reporta en medio de los operativos federales desplegados en Sinaloa tras la escalada de violencia y reacomodos entre facciones del crimen organizado en la entidad.

En los últimos meses, fuerzas federales han intensificado cateos, patrullajes y destrucción de laboratorios clandestinos en zonas rurales de Culiacán y la sierra sinaloense, considerada un punto estratégico para la producción de drogas sintéticas.

La Secretaría de Marina aseguró que estas acciones buscan debilitar la infraestructura logística y operativa de grupos delictivos y evitar la elaboración y distribución de drogas.

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