Escuelas privadas no adelantarán cierre del ciclo escolar como propuso SEP, anuncia ANFE-ANEP

Luego que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre anticipado al ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) afirmó que conoce los problemas que pueden generar las modificaciones al calendario, por lo que las escuelas particulares podrán continuar brindando el servicio educativo conforme a lo originalmente establecido y ofrecido a los padres de familia al inicio del curso Las asociaciones afirman que la disposición de continuidad está respaldada por “el contrato civil de prestación de servicios educativos firmado con los padres de familia”, por lo que las instituciones de índole privado pueden comunicar a sus comunidades escolares la permanencia de actividades sin que ello represente incumplimiento de las clases.

Aunque ANFE-ANEP precisó que es obligatorio respetar las fechas establecidas por las autoridades educativas de México para el registro y carga de calificaciones en plataformas oficiales, puesto que el sistema se cerrará, esto no impide que las escuelas continúen con actividades académicas, de reforzamiento o extraescolares para evitar el rezago educativo en niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sostuvo que las modificaciones al calendario no deben afectar a las familias que ya habían organizado su planeación escolar desde el inicio del ciclo: “Tampoco se puede afectar a los padres de familia quienes ya tenían programado el calendario desde el inicio del ciclo escolar”, recalcaron las asociaciones. Por lo que pidieron a las autoridades que estipulen claramente las fechas en que cerrarán la plataforma y definan exactamente qué actividades se realizarán en las dos semanas previas al inicio de clases, por lo que “lo más importante que replanteen la decisión que tomaron”.

LA NORMATIVA, EL RESPALDO DE LA ANFE-ANEP La ANFE-ANEP expuso que, tras una revisión de la legislación vigente del comunicado de la Secretaría de Educación Pública y de las necesidades de instituciones, docentes y padres de familia, reiteró que las escuelas que deseen continuar operando pueden hacerlo conforme a los compromisos adquiridos desde el inicio del ciclo escolar, priorizando, dijo, el interés superior de la niñez y su derecho a la educación. ”Respetando el interés superior de los menores y su derecho a la educación, les informamos que aquellas escuelas que deseen continuar operando lo pueden hacer conforme a lo comprometido desde un inicio”, afirmó las asociaciones. El organismo recordó que la Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contemplar un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días, y que las autoridades educativas deben procurar el mayor número posible de horas efectivas de clase.

Por lo que la ley contempla sanciones para instituciones que suspendan actividades escolares y extraescolares en días y horarios no autorizados; sin embargo, afirmó que no existe disposición que impida la continuidad del servicio educativo en días no contemplados por el calendario oficial, cuando esto forma parte del acuerdo contractual con las familias. En ese sentido, la organización sostuvo que, desde su perspectiva, quienes incumplen el marco legal serían las autoridades educativas al no garantizar el mínimo de días establecidos ni promover el incremento de horas efectivas de clase, además de advertir que la propuesta actual reduciría el ciclo escolar a 159 días. “Lo anterior demuestra que quienes están violando la ley son las autoridades, ya que no están cumpliendo con el mínimo de días establecido, ni con velar porque haya más horas efectivas de clase. Lo más grave no están protegiendo el derecho a la educación de las infancias y adolescencias. Están queriendo terminar el ciclo escolar con 159 días”, añadió ANFE-ANEP. LLAMAN A CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES Finalmente, ANFE-ANEP llamó a las comunidades escolares a continuar con las actividades educativas, a respetar los tiempos de carga de calificaciones y a mantener el trabajo académico posterior a las fechas oficiales. También pidió no caer en cobros o asesorías jurídicas que consideró innecesarias en este contexto. La organización solicitó a la Secretaría de Educación Pública clarificar las fechas de cierre de plataformas y detallar las actividades previstas en las semanas previas al inicio del próximo ciclo escolar, además de reconsiderar la decisión tomada. “Los invitamos a continuar trabajando por la educación en nuestro país y a concluir el ciclo escolar conforme a lo establecido en los contratos firmados con los padres de familia”, concluyó el posicionamiento.

ADELANTAN CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026 La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado compartido por su titular Mario Delgado, confirmó lo que se venía solicitando desde hace meses: el ciclo escolar 2025-2026 concluirá antes del Mundial. Es decir, las clases en las escuelas de México terminarán el próximo 5 de junio, previo a la inauguración de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá; en lugar del 15 de julio como se había planteado en el calendario escolar. Cabe destacar que estas modificaciones no solo aplicarán en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León —estados sedes para el país—, sino que será a nivel nacional.

A través de un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas entre los secretarios y secretarias de educación pública del país se modificó el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio. ”Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio”, expresó Mario Delgado en su comunicado. Además, afirmó que esta modificación obedece a la “extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días”, fenómeno que seguirá durante el mes de junio y julio; así como a la realización del Mundial de la FIFA 2026 en nuestro país. Refrendaron que con estos movimientos al calendario escolar se busca que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO ESCOLAR? A partir del 5 de junio, último día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026, así quedará las siguientes fechas escolares: - Las labores administrativas para maestras y maestros terminan el 12 de junio de 2026, para dar paso al receso escolar de verano;

- Docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para llevar a cabo una semana de Consejo Técnico para preparar el siguiente Ciclo Escolar 2026-2027;

- Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes para estudiantes;

- Y el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto. Por el impacto logístico con la llegada masiva de turistas como aficionados del fútbol, varios estados de la República Mexicanas habían planteado modificar el calendario escolar, como Nuevo León y Jalisco, otros tantos como Ciudad de México informaron que el día inaugural del Mundial será considerado como feriado.

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