Así queda las mega vacaciones de verano, tras recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026

Entre que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, señalan si es una propuesta o se confirmó la modificación de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026, te platicamos lo que sabemos de las próximas mega vacaciones. El jueves 7 de mayo, Delgado compartió la decisión entre secretarios educativos estatales a nivel nacional sobre el calendario escolar vigente; es decir, los estudiantes de nivel básico concluirán sus actividades el viernes 5 de junio y no el 15 de julio, como originalmente ya estaba indicado desde el inicio del ciclo. Por lo que concluirá 40 días antes de estipulado por la SEP y regresarán el próximo 31 de agosto de las mega vacaciones de verano, previo a un par de semanas de reforzamiento académico.

¿CUÁNDO SERÁN LAS MEGA VACACIONES? Con el recorte propuesto al ciclo escolar, los alumnos y las alumnas mexicanas de preescolar, primaria y secundaria tendrá un receso vacacional entre los 72 y 86 días, cerca de los tres meses. De acuerdo con lo mencionado por Mario Delgado, oficialmente las vacaciones iniciarán el viernes 5 de junio; sin embargo, habrá dos semanas para reforzar los conocimientos adquiridos el ciclo escolar pasado. Del lunes 17 al 28 de agosto, se llevarán las actividades que catalogaron como semanas de reforzamiento de aprendizaje. Para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio, se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 está previsto que arranque el lunes 31 de agosto de 2026. Mientras que los docentes concluirán sus labores administrativas hasta el viernes 12 de junio, con el fin de concluir las evaluaciones y cargar las calificaciones al sistema de la SEP; pero caso contrario a estudiantes, no tendrán tantas vacaciones, ya que retomarán las labores el lunes 10 de agosto con juntas de Consejo Técnico (CTE) y prepararse para el siguiente ciclo escolar 2026-2027.

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO ESCOLAR? A partir del 5 de junio, último día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026, así quedará las siguientes fechas escolares: - Las labores administrativas para maestras y maestros terminan el 12 de junio de 2026, para dar paso al receso escolar de verano;

- Docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para llevar a cabo una semana de Consejo Técnico para preparar el siguiente Ciclo Escolar 2026-2027;

- Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes para estudiantes;

- Y el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto. Por el impacto logístico con la llegada masiva de turistas como aficionados del fútbol, varios estados de la República Mexicanas habían planteado modificar el calendario escolar, como Nuevo León y Jalisco, otros tantos como Ciudad de México informaron que el día inaugural del Mundial será considerado como feriado.

MODIFICACIÓN DIVIDE OPINIONES La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó un rechazo frontal a la medida mediante un comunicado firmado por el presidente nacional, Israel Sánchez Martínez, y Francisco Javier Mancillas González, dirigente del organismo en Coahuila. En el documento, la organización calificó la decisión como “un grave error”, al considerar que el país enfrenta importantes rezagos educativos y que adelantar el fin de clases representa “un golpe directo al derecho a la educación”. Además, cuestionó que se utilice el Mundial de Futbol como argumento para modificar el calendario escolar y señaló que las autoridades debieron priorizar soluciones de infraestructura antes que reducir semanas de clases.

Entre los docentes también existen opiniones divididas. Una maestra de secundaria consultada por VANGUARDIA, quien pidió permanecer en el anonimato, señaló que, aunque comprende el problema del calor extremo, la medida tomó por sorpresa a muchas escuelas que ya tenían organizadas graduaciones, evaluaciones y cierres administrativos. “Mi primera reacción fue pensar en las graduaciones. Los lugares se apartaron con meses de anticipación y será complicado reorganizar todo”, explicó. México será el primer país en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, lo que incrementa la relevancia del evento y su impacto en distintos sectores, incluido el educativo. (Con información de Sergio Soto | VANGUARDIA)

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