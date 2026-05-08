Sheinbaum destaca que mexicanos en EU aportan 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense

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    Sheinbaum destaca que mexicanos en EU aportan 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense
    Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se dieron detalles de la participación de mexicanos en el exterior Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum destacó que la comunidad mexicana en Estados Unidos aporta 2.3 billones de dólares al PIB y fortalece la relación bilateral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece a partir de la presencia y contribución económica de los 38 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos que viven en territorio estadounidense, quienes, de acuerdo con cifras presentadas durante la conferencia matutina, aportan 2.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Durante “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria destacó que la comunidad mexicana en el país vecino representa uno de los motores económicos más importantes para distintas regiones y sectores productivos estadounidenses.

“La buena relación entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones; son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, que fortalecen la economía de México y fortalecen la economía de Estados Unidos”, expresó.

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MEXICANOS GENERAN 2.3 BILLONES DE DÓLARES DEL PIB EN EU

La directora general del Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), Ana Valdez, informó que los mexicanos y descendientes mexicanos generan actualmente 2.3 billones de dólares del PIB estadounidense.

Además, detalló que el crecimiento económico generado por esta comunidad alcanzó 10.5 por ciento, cifra que casi duplica el crecimiento general de la economía de Estados Unidos, que fue superior a 5.3 por ciento.

Agregó que el 15 por ciento del crecimiento total del PIB estadounidense corresponde a personas de origen mexicano y que aproximadamente 1.5 billones de dólares del consumo en Estados Unidos proviene de esta población.

CALIFORNIA Y TEXAS CONCENTRAN GRAN PARTE DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA

Durante la presentación, Ana Valdez señaló que los descendientes mexicanos representan uno de los principales impulsores económicos en estados clave de Estados Unidos.

En California, indicó que generan 833 mil millones de dólares del PIB estatal, equivalentes al 20.5 por ciento de la economía local y al 39.9 por ciento del crecimiento económico registrado en 2024.

En Texas, la aportación asciende a 629 mil millones de dólares, lo que representa el 22.7 por ciento del PIB estatal y el 30.9 por ciento del crecimiento económico del estado.

Mientras tanto, en Nuevo México, la comunidad mexicana genera alrededor de 46 mil millones de dólares, equivalentes al 30.6 por ciento del PIB estatal y al 137 por ciento del crecimiento económico reportado en 2024.

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SHEINBAUM DESTACA APORTACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA A ESTADOS UNIDOS

La presidenta también destacó el papel social de la comunidad mexicana en Estados Unidos y afirmó que las y los connacionales fortalecen tanto a sus familias en México como a la economía estadounidense.

“Ayudan a sus familias en México, siempre lo han hecho solidariamente, pero son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Son personas honestas, trabajadoras con una cultura del esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad”, señaló.

Sheinbaum agregó que la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos constituye uno de los principales vínculos entre ambas naciones y debe servir como base para mantener una relación bilateral sólida.

“Eso es lo que debe guiarnos siempre en la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países”, concluyó.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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